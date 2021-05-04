/629749/موسيماني-يغادر-غاضبا-أزمة-خلال-المؤتمر-الصحفي-لمباراة-الأهلي-و-غزل-المحلة

شهد المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي و غزل المحلة حالة غريبة عقب حضور بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء، يأتي هذا بعد تعرض القلعة الحمراء للخسارة أمام زعيم الفلاحين بهدف نظيف.

وحضر بيتسو موسيماني للمؤتمر الصحفي بعد اللقاء، قبل أن يفاجئ المدير الفني للنادي الأهلي بعدم تواجد الصحفيين في القاعة، ليقرر الجنوب إفريقي مغادرة الغرفة الخاصة بالمؤتمر الصحفي غاضبا.

وخسر الأهلي فريق غزل المحلة بهدف نظيف أحرزه لاعب الفريق في شباك المارد الأحمر، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز ، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب المحلة ، ليواصل الفريق العائد للدوري نتائجه المميزة أمام الفريق الكبيرة.

الأهلي يخسر من غزل المحلة بهدف نظيف

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام.

الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج.

وسط الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات.

وفي الهجوم: محمد شريف. بينما يجلس على دكة بدلاء القلعة الحمراء كلا من: علي لطفي، أحمد نبيل كوكا، والتر بواليا، أكرم توفيق، ناصر ماهر، صلاح محسن، وليد سليمان، مروان محسن، محمود وحيد. ويدخل غزل المحلة عمرو شعبان في حراسة المرمي بجانب كلا من : هاني عادل – هشام عادل بلحة – أشرف سيد – إسلام فؤاد – فتحي مبروك – أحمد أباظة – أحمد عيد التمساح – أحمد النادي - محمد فتح الله –– عبده يحيى.

تشكيل غزل المحلة في مباراة الأهلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء في مواجهة الأهلي : يحيى حامد - محمود رضا – محمد سامي- بدر موسى – أحمد الشيخ - خالد كساب – خالد الإخميمي – محمد حمدان – معتز كاجو .

قائمة الأهلي أمام غزل المحلة في الدوري

محمد الشناوي، وأحمد رمضان بيكهام، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومروان محسن، ومحمد شريف، ووليد سليمان، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعلي لطفي، وعمرو السولية، وصلاح محسن، وأفشة، ومحمود وحيد، وناصر ماهر، وأكرم توفيق، ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير، وأحمد نبيل كوكا.