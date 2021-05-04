مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 21..ياسمين عبد العزيز تقع في دائرة الخطر

/629751/مسلسل-اللي-مالوش-كبير-الحلقة-21ياسمين-عبد-العزيز-تقع-في-دائرة-الخطر

مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 21، بدأت بزيارة قدرية التي تقوم بدورها الفنانة دينا فؤاد لغزل التي تجسدها الفنانة ياسمين عبدالعزيز داخل السجن، وعرضت على غزل ان تترك الخديوي وتبتعد عنه مقابل ان تظهر برائتها، ولكن غزل عاندت معها وأخبرتها انها حين تترك الخديوي ستتركه بإرادتها وليست بسبب تهديدها لها، وتلتفت غزل لترى والدتها جاءت لزيارتها فتهرول إلي حضنها، وتسألها عن والدها لماذا لم يأتي لزيارتها فأخبرتها انهم خصصوا زيارتين فقط في اليوم، الأمر الذي منعه من الدخول للزيارة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 21 التي تضمنت العديد من التفاصيل النارية.

تفاصيل مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 21

وعلى خط درامي آخر، طلب رفعت الذهبي الذي يجسده خالد سرحان يد قدرية طليقة الخديوي من والدها المعلم شعبان، مؤكدًا عليه استحالة رجوع الخديوي لإبنته مرة اخرى، وحينما اعترض المعلم شعبان لان ابنته لازالت في شهور العدة، تطاول عليه رفعت وهدده إما ان يزوجه قدرية او سيفلت يده من حمايته من الرجال الذين يتربصون لأذيته.

ذهب الخديوي الذي يجسده الفنان أحمد العوضي إلى قسم الشرطة يطلب مقابلة الظابط محمود الرحاوى ليبرر له موقف غزل من القضية الملفقة إليها، وفي محاولة منه للتأكيد على براءة غزل طلب من الرحاوي معرفة مكان الشخص الذي وضع المواد المخدرة في شنطة غزل بأمر من عابد تيمور، إذا كان سافر خارج مصر مع عابد ام انه يوجد بالفعل داخل البلد، فوبخه الرحاوي وتطاول عليه لانه يأمر الشرطة كما يأمر رجالته وكأن الظابط رحاوي يعمل لديه.

أحمد العوضي ينهر دينا فؤاد

كما شهدت الحلقة ذهاب الخديوي لمنزل قدرية بعدما اخبرته مفاتن برؤيتها داخل السجن تزور غزل، فدخل في مشاكل معها ومع والدها المعلم شعبان فلم يتحمل المعلم شعبان كلام الخديوي العنيف وأصيب بجلطة على الفور، واتصلت قدرية برفعت الذهبي تستنجد به.

وانتهى مسلسل اللي مالوش كبير الحلقة 21، بإعتراف الخديوي أمام رجالته بالغلط الذي ارتكبه وتطاولة على رجل كبير مثل المعلم شعبان، واعرب عن استحياءه امام اولاده بسبب ما فعله ضد جدهم، ومن ناحية أخرى تتوعد قدرية ان تحرق قلب الخديوي كما حرق قلبها على والدها، وتتفق مع إحدى معارفها على إرسال أحد داخل زنزانة غزل لتشويه وجهها مقابل 200 ألف جنيه.