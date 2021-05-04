مسلسل ضد الكسر الحلقة 21..نيللي كريم تكشف حقيقة مصطفى درويش

/629752/مسلسل-ضد-الكسر-الحلقة-21نيللي-كريم-تكشف-حقيقة-مصطفى-درويش

مسلسل ضد الكسر الحلقة 21، شهدت الحلقة عودة سلمى "نيللي كريم" لحياتها الطبيعة كأنه لم يحدث لها أي تغير في حياتها سواء انفصالها عن زوجها أو قطع علاقتها بوالدتها وأشقائها، على الجانب الآخر يوجد زوجها كريم "محمد فراج" هائمًا في حزنه بعد فقد والده.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل ضد الكسر الحلقة 21 بطولة الفنانة نيللي كريم ومحمد فراج، فضلًا عن حياة سلمى بعد موت والدها وبداية تعرفها على نادين، ومصطفى.

تفاصيل مسلسل ضد الكسر الحلقة 21

يذهب كريم إلى قبر والده، ويبدأ في أخباره كم اشتاق إليه، وأنه يعاني من الوحدة، بالإضافة إلى انفصاله عن سلمى، ويقول له وعيناه مليئة بالدموع: "عرفت ليه ماما كانت بتتخانق معاك ديمًا وعرفت أن الأخ التاني اللي بتجبوه مش بيبقي عشانكم انتم لكن عشانا احنا عشان منبقاش لوحدنا، شوفت الفيديو وسمعت كل كلمة فيه، لو كنت قولتلي الكلام ده وأنت عايش كان هيبقي أحلى، مش عارف ازاي في ثانية واحدة حياة البني أدم تنتهي وبتطلع ذكرياته تفكرنا باللي فات، تعرف إن كده أحلى إني مجبتش لنفسي عيل اناكف فيه ويناكف فيا، انت مكنتش قادر تستني شوي لحد ما أشيع منك"، ثم يترك قبر والده ويذهب باكيًا من وحدته.

كيف واجهت سلمى حياتها بعد وفاة والدها

استعرض الحلقة مشاهد من حياة سلمى منذ لحظة وفاة والدها، وهي جالسة هي وشقيقتها ملك في الشرفة تخبرها عن مصطفى وأنها أصبحت تراه ينظر لملك بشكل مستمر، وتراه زوج مناسب لها، تتحدث ملك معها بسخرية أنها مستحيل أن تتزوج به، ثم تذهب ملك لجامعتها، وأثناء خروجها من المنزل قابلها مصطفى لاخبارها أنه قدم على وظيفة إذ تم قبوله بها سيأتي ليتقدم ولكن تقطعها ملك بأنها عليها الذهاب لشدة تأخرها.

مقابلة سلمى لصلاح اول مرة

تذهب سلمى للبحث عن عمل لتصرف على والدها، فتجد إعلان عمل في أحد المكتبات يملكها رجل كبير في السن، تطلب منه العمل فيشترط عليها أن تكون محجبة، تتحجب سلمى خصيصًا لأجل الحصول على العمل وبعد استلامها للعمل، يدخل عليها صلاح ويسألها عن الحج فتخبره بعدم وجوده الان، فيسألها عن اسمها تخبره بسخرية: "خدمتك سلمى"، يقاطع حديثها دخول الحج يطلب منها ذهابها، بينما يأخذ صلاح ويدخل للمخزن.

بيع الخضروات أول طريق معرفة سلمى بصديقتها نادين

لم تكتفي سلمى بالعمل في المكتبة فكانت تتاجر أيضًا في بيع الخضروات وتقطيعها وتجهيزها وتسليمها إلى المطاعم الكبيرة، وكان من بين تلك المطاعم مطعم نادين "لقاء الخميسي"، وعندما ذهبت لها سلمى أعجبت بها وبلباقتها وبدأت تتعرف عليها.

سلمى تكتشف سر صلاح والحج صاحب المكتبة

تأتي أحد طلاب الثانوية العامة لسلمى المكتبة لتسأل عن كتاب الكيمياء، تبحث سلمى عنه في الكتب الموجوده في المكتبة ولكنها لم تجده، فتخبرها الفتاة عن شدة احتياجها له، تذهب سلمى للبحث داخل المخزن وأثناء بحثها تكتشف كراتين بداخلها كتب مليئة بالدولارات، وتنتهي الحلقة 21 من مسلسل ضد الكسر بذهول سلمى بعد رؤيتها لتلك الكمية من الدولارات.