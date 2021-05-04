/629753/سيد-عبدالحفيظ--غزل-المحلة-أفضل-من-الأهلي-ويستحق-الفوز

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن لاعبي غزل المحلة كانوا أفض من الفريق الأحمر خلال مباراة اليوم، لذلك هم أستحقوا الفوز، مشددا أن تلك الضغط سيشكل خطرا كبيرا على مستقبل الفريق.

قال سيد عبدالحفيظ: " كنا سيئين للغاية ، وروح لاعبي المحلة كانت أعلى مننا ، وهم أفضل مننا في الروح والإصرار على الفوز ".

وتابع عبدالحفيظ: " ليس من الطبيعي أن يكون هناك تلاحم مباريات ، «أحنا مش بنسلق بيض»، والشوط الأول كان سئ للغاية من جانب المارد الأحمر، وحاولنا الدخول في المباراة خلال الشوط الثاني لكن التوفيق لم يكن بجانبنا ولم يحالفنا".

سيد عبدالحفيظ يفتح النار على اتحاد الكرة

وواصل مدير الكرة: " قولت فيما سبق أننا سندفع تلك الضريبة، ووهذا ما حدث اليوم، فريقنا لم يكن على المستوى الجيد في مباراة اليوم، وغزل المحلة تفوق علينا في كل شئ ".

واختتتم: أتعجب من أن عدم إحتساب ركلات جزاء لنا في الموسم سوى أثنين فقط كانا من إبراهيم نور الدين على الرغم من أننا نسدد ونصوب نجو المرمي”.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام.

الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج.

وسط الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات.

وفي الهجوم: محمد شريف. بينما يجلس على دكة بدلاء القلعة الحمراء كلا من: علي لطفي، أحمد نبيل كوكا، والتر بواليا، أكرم توفيق، ناصر ماهر، صلاح محسن، وليد سليمان، مروان محسن، محمود وحيد. ويدخل غزل المحلة عمرو شعبان في حراسة المرمي بجانب كلا من : هاني عادل – هشام عادل بلحة – أشرف سيد – إسلام فؤاد – فتحي مبروك – أحمد أباظة – أحمد عيد التمساح – أحمد النادي - محمد فتح الله –– عبده يحيى. تشكيل غزل المحلة في مباراة الأهلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء في مواجهة الأهلي : يحيى حامد - محمود رضا – محمد سامي- بدر موسى – أحمد الشيخ - خالد كساب – خالد الإخميمي – محمد حمدان – معتز كاجو .

قائمة الأهلي أمام غزل المحلة في الدوري

محمد الشناوي، وأحمد رمضان بيكهام، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومروان محسن، ومحمد شريف، ووليد سليمان، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعلي لطفي، وعمرو السولية، وصلاح محسن، وأفشة، ومحمود وحيد، وناصر ماهر، وأكرم توفيق، ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير، وأحمد نبيل كوكا.