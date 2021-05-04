/629755/الأهلي-يوقع-غرامة-مالية-على-لاعبيه-بعد-خسارة-غزل-المحلة

كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي عن توقيع عقوبات على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بعد الخسارة أمام غزل المحلة في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز في المباراة التي أقيمت على ملعب المحلة، الملعب الذي يعد قاهر لأندية الدوري الممتاز.

وقال سيد عبدالحفيظ عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي: " هناك مكافآت في حالة الفوز وفي حالة الخسارة يكون هناك ‏خصومات بكل تأكييد وبالتالي سيتم توقيع عقوبات بالخصم على لاعبى المارد الأحمر".

الأهلي يوقع عقوبات على اللاعبين بعد الخسارة

وتابع عبدالحفيظ خلال الموقع الرسمي للقلعة الحمراء : " الفار استدعى محمد معروف حكم مباراة المحلة ولكنه رأى أن الحالة ليست ضربة جزاء، فى حين أن هناك فرقا حصلت على ‏ضربات جزاء بقرارات خاطئة من الفار".

وواصل عبدالحفيظ: " العديد من الفرق الأخرى تحصلت على ركلات جزاء وترى أنها ‏تعرضت لظلم".

وواصل مدير الكرة أن الأهلي يجب أن يتعامل مع الواقع، وعلى لاعبي المارد الأحمر أن يحاولوا تخطي هذه المرحلة، ‏ويجب التركيز على الفترات المقبلة.

سيد عبدالحفيظ يهاجم اتحاد الكرة

وأكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أن لاعبي غزل المحلة كانوا أفض من الفريق الأحمر خلال مباراة اليوم، لذلك هم أستحقوا الفوز، مشددا أن تلك الضغط سيشكل خطرا كبيرا على مستقبل الفريق.

وأضاف سيد عبدالحفيظ: " كنا سيئين للغاية ، وروح لاعبي المحلة كانت أعلى مننا ، وهم أفضل مننا في الروح والإصرار على الفوز ".

واختتم عبدالحفيظ: " ليس من الطبيعي أن يكون هناك تلاحم مباريات ، «أحنا مش بنسلق بيض»، والشوط الأول كان سئ للغاية من جانب المارد الأحمر، وحاولنا الدخول في المباراة خلال الشوط الثاني لكن التوفيق لم يكن بجانبنا ولم يحالفنا".

تصريحات سيد عبدالحفيظ بعد مباراة غزل المحلة

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام.

الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج.

وسط الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات.

وفي الهجوم: محمد شريف.

بينما يجلس على دكة بدلاء القلعة الحمراء كلا من: علي لطفي، أحمد نبيل كوكا، والتر بواليا، أكرم توفيق، ناصر ماهر، صلاح محسن، وليد سليمان، مروان محسن، محمود وحيد.