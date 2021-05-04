/629756/خالد-عيد-بعد-الفوز-على-الأهلى--سأعتزل-الأن

تمكن غزل المحلة بالفوز على ضيفه النادى الأهلى بهدف دون رد ، ضمن الاسبوع التاسع عشر ضمن منافسات الدورى المصرى الممتاز .

اعرب خالد عيد المدير الفنى لنادى غزل المحلة عن سعادته الشديده بالفوز على النادى الأهلى ، وقال عيد عبر إذاعة وزارة الشباب والرياضة : " نلاعب فرقة كبيرة مثل الأهلى ، درسناها جيداً ، ونجحنا في إبطال مفاتيح اللعب لديهم ، والفوز لثلاث نقاط غالية " .

وأضاف : " نحن فريق قوى بدنياً نضغط على كل الفرق ، ونستغل فترات الراحة ، لدا الفريق واقف على قدميه " .

وأردف عيد : " موسيمانى مدرب النادى الأهلى دفع بأربعة مهاجمين في الدقائق الأخيرة ، وكان بالإمكان اللعب على المرتدات وإستغلالها " .

واستمر ضاحكاً :" الفوز على الأهلى والزمالك والتعادل مع بيراميدز ، أعمل ماتش إعتدال وخلاص كدا " .

تشكيل الاهلي أمام غزل المحلة:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم

في خط وسط الملعب: عمرو السولية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر طاهر

موقف الفريقين في الدوري:

يحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة، من اصل 17 مباراة، حقق من خلالها 11 انتصار وتعادل في 4 مباريات، وخسر في مبارتين، إستطاع أن يسجل من خلالها 32 هدف، في حين تلقت شباكة 12 هدف في هذا الموسم.

يحتل غزل المحلة المركزالثامن في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 27 نقطة، من اصل 19 مباراة، حقق من خلالها 6 انتصار وتعادل في 9 مباريات، وخسر في 4 مباريات ، إستطاع أن يسجل من خلالها 17 هدف، في حين تلقت شباكة 18 هدف في هذا الموسم.

تشكيل غزل المحلة في المباراة:

في حراسة المرمي : عمرو شعبان.

في خط الدفاع : هاني عادل – هشام عادل بلحة – أشرف سيد – إسلام فؤاد.

في خط الوسط : فتحي مبروك – أحمد أباظة – أحمد عيد التمساح – أحمد النادي

في خط الهجوم : محمد فتح الله – عبده يحيى.