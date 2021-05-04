مختار جمعة : استلام أصول وقفية بأكثر من 7 مليارات جنيه منذ أن توليت الوزارة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن تمكن هيئة الأوقاف، من استرداد عدد كبير من أصولها، بقيمة نحو 876 مليون جنيه، لافتا إلى أنه تم استلامها بعد نزاع قضائى، أو بعد العثور على الحجة، بالتعاون مع وزارة الداخلية.





جاء ذلك، خلال اجتماع عقده الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بقيادات هيئة الأوقاف المصرية، بحضور المهندس علاء عبدالعزيز، مدير عام الهيئة، وعددٍ من مديرى المناطق على مستوى الجمهورية بأكاديمية الأوقاف الدولية، بمدينة السادس من أكتوبر.

وأضاف: "منذ أن توليت الوزارة فى عام 2013، وحتى الآن تم استلام أصول وقفية مقدرة بحوالى 7 مليارات و600 مليون جنيه".

وأشار الوزير إلى نجاح هيئة الأوقاف المصرية فى تحقيق رقم قياسى جديد، خلال شهر إبريل الماضى، بلغ نحو 205 ملايين جنيه، بزيادة 22 مليون جنيه عن نظيره من العام السابق بنسبة تقدر بنحو 12%.

ولفت إلى أنه بلغ إجمالى نمو هيئة الأوقاف 22.2% نموًا فى الإيرادات، والأرباح فى العشرة أشهر الأولى من العام المالى الحالى 2020 / 2021م ، مقارنة بنفس المدة من العام المالى السابق 2019 / 2020م.

وخلال الاجتماع كرم وزير الأوقاف كلا من:" أحمد عبد العزيز الدرديرى - مدير منطقة بنى سويف، محمد محسب - مدير منطقة الوادى الجديد، جمال معوض - مدير منطقة السويس، مصطفى عبد الموجود - مدير منطقة المنوفية"، وذلك لجهود مناطقهم فى التحصيل عن شهر إبريل ، حيث حققوا المستهدف وزيادة ، كما كرم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف مدير مديرية أوقاف بنى سويف الشيخ صفوت نظير لجهوده فى مشروع صكوك أضاحى الأوقاف لعام 1442هـ / 2021م.