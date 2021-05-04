عاجل بالفيديو - لو فاتك معاد تلقى اللقاح .. الصحة تقدم لك الحلول

جدة - نرمين السيد - قال المهندس أيسم صلاح، مساعد وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن الأولوية فى تلقى لقاح كورونا للأطقم الطبية المعرضة لخطورة الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد، ثم يأتى أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.





أضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب فى برنامج الحكاية، المذاع على منصة "شاهد"، خلال شهر رمضان المبارك، والذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، إلى أن الأولوية فى تلقى لقاح كورونا لكبار السن أصحاب الأمراض المزمنة ثم بعد ذلك يأتى كبار السن من غير أصحاب الأمراض المزمنة، ثم بعد ذلك يأتى الشباب. وتابع: "اللى مرحش خلال 3 أيام وتأخر فى أخذ اللقاح، فأمامه فرصتين إما يدخل على الموقع المخصص للتسجيل لتلقى اللقاح ويضغط على زر "متابعة تلقى اللقاح"، ثم يضغط على زر "إعادة تفعيل الحجز"، ويتم إعادة الحجز من جديد، أو يكلم الكول سنتر وتحجز من جديد أو تطلب منهم تغيير مكان تلقى اللقاح".

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