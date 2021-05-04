الأهلي يعلن توقيع عقوبات مالية على لاعبيه بعد الخسارة من غزل المحلة

قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي توقيع غرامة مالية على لاعبي الفريق الأحمر بعد الخسارة من غزل المحلة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين على استاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدوري.

وأكد عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية أنه سيوقع عقوبة على اللاعبين بعد الخسارة من غزل المحلة، موضحًا: "كما أن هناك مكافآت بعد الفوز في المباريات، فهناك عقوبات مالية على اللاعبين بعد الخسارة وفقا للائحة".

وواصل فريق الأهلي العروض السيئة والترنّح محليا، بعدما خسر من غزل المحلة بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، باستاد المحلة، في الجولة الـ19 لبطولة الدوري الممتاز.

سجل هدف الغزل، أشرف سيد في الدقيقة 35.

بهذه النتيجة يتجمد رصيد الاهلي عند 37 نقطة ويبقي في المركز الثاني، فيما يرتفع رصيد غزل المحلة إلى 27 نقطة ويرتفع المركز الثامن.

ويواصل الاهلي نزيف النقاط، بعدما تعادل في الجولة الماضية بهدف لمثله، وكان قد خسر منذ ثلاث جولات أمام سموحة بهدف مقابل هدفين.

الشوط الأول

بدأ الشوط الأول بنشاط واضح من جانب غزل المحلة الذي لم يستغرق وقتا لـ"جس النبض"، ولعب بقوة منذ البداية، وحاول الوصول إلى مرمى محمد الشناوي كثيرا.

وتعامل الأهلي بشكل جيد مع بداية المحلة "الحماسية"، وفرض رقابة على مفاتيح لعب صاحب الأرض، الذي استحوذ على مجريات الأمور خلال أول 15 دقيقة تقريبا.

بعدها ظهر الأهلي في المباراة تدريجيًّا، وبدأ ينشط هجوميًّا عن طريق أفشة والشحات، وسدد الأخير أكثر من كرة، لكن حارس الغزل عمرو شعبان تعامل معها بشكل جيد.

مرة أخرى عاد غزل المحلة يستحوذ على وسط الملعب، ونجح في تسجيل هدف عن طريق أشرف سيد من تسديدة قوية تسكن شباك حارس الاهلي محمد الشناوي في الدقيقة 35.

وحاول الأهلي العودة للمباراة لكن دون جدوى؛ بسبب السلبية التى ظهرت في أداء لاعبيه، لينتهي الشوط الأول بتقدم الغزل بهدف نظيف.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني، بنزول وليد سليمان ومحمود وحيد بدلاً من طاهر محمد طاهر وأحمد رمضان بيكهام.

وحاول الاهلي استغلال سرعات وليد سليمان واستحوذ الأحمر على مجريات أول 15 دقيقة من الشوط الثاني، لكن اللعب العشوائي حال دون ترجمة هذه السيطرة لأهداف.

وفي الوقت الذي استحوذ فيه الأهلي على وسط الملعب شكّلت الهجمات المرتدة خطورة واضحة للغزل، وكاد هشام عادل يسجل هدفا آخر لأصحاب الأرض، لكنه سدد فوق العارضة.

بعد ذلك سدد أحد لاعبي الغزل كرة سقطت من يد محمد الشناوي، قبل أن تضيع فرصة خطرة للغزل.

ودفع موسيماني بالكونغولي والتر بواليا بدلاً من عمرو السولية، ونال بواليا بطاقة صفراء للخشونة.

ووصل الأهلي أكثر من مرة إلى مرمى الغزل لكن "اللمسة الأخيرة" حالت دون التسجيل في ظل تألق حارس الغزل عمرو شعبان ووسط رعونة لاعبي الأهلي.

وفي آخر ربع ساعة خرج محمد شريف وشارك مروان محسن بدلاً منه، ثم شارك صلاح محسن بدلاً من محمد هاني، وحاول الاهلي التسجيل لكن دون جدوى، وأنقذ أفشة هدفا مُحققا للغزل، بعدها ينتهي اللقاء بفوز مستحق للغزل وخسارة مستحقة للاهلي.