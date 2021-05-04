التقرير اليومي.. زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم وارتفاع الإصابات والوفيات

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الصحة عن أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم، وبحسب التقرير اليوم الصادر منذ قليل على لسان المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، فقد لوحظ وجود ارتفاع جديد في إصابات كورونا، ومنذ أيام ومؤشر الإصابات يرتفع بشكل ملحوظ نتيجة الموجة الثالثة من فيروس كورونا.

أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم والتقرير اليومي لوزارة الصحة

وأعلنت الصحة اليوم على لسان متحدثها الرسمي الدكتور خالد مجاهد عن خروج 432 حالة من المستشفيات بعد شفاءهم وتلقيهم العلاج اللازم وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية، وبهذا ترتفع أعداد المتعافين إلى 172774 حالة حتى اليوم.

وحول أعداد المصابين بفيروس كورونا اليوم، فقد أعلنت الصحة عن تسجيل 1078 حالة جديدة تم رصدها عن طريق فرق الترصد والترقب المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، مقارنةً بـ1051 حالة بالأمس، وبهذا ترتفع أعداد الإصابات حتى اليوم إلى 230713 حالة.

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وبحسب تقرير كورونا اليومي الصادر من وزارة الصحة فقد تم تسجيل 62 حالة وفاة اليوم ليصل إجمالي الوفيات منذ بداية أزمة كورونا ودخول الفيروس لمصر وحتى اليوم إلى 13531 حالة.