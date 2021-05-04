/629757/أحمد-الشناوي-الأهلي-له-ركلة-جزاء-غير-محتسبة-وطرد-لمدافع-غزل-المحلة

أكد أحمد الشناوي الخبير التحكيمي بقنوات أون تايم سبورت أن الأهلي يستحق ركلة جزاء أمام غزل المحلة في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز، في المباراة التي أنتهت بفوز الغزل بهدف نظيف في الدوري الممتاز.

وقال أحمد الشناوي عبر قناة أون تايم سبورت : " ركلة جزاء محمد هانى أمام غزل المحلة واضحة ولم تحتسب للأهلى ".

وواصل الشناوي: " أي مخالفة داخل منطقة الجزاء تعوق إحراز هدف محقق لابد من وجود طرد للاعب غزل المحلة".

ووضح الشناوي: " كان يجب على الحكم محمد معروف أن يقوم بطرد لاعب غزل المحلة بعد منع محمد شريف مهاجم الأهلي من الدخول في منطقة الجزاء".

تشكيل الأهلي أمام غزل المحلة في الدوري

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام.

الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج.

وسط الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات.

وفي الهجوم: محمد شريف.

بينما يجلس على دكة بدلاء القلعة الحمراء كلا من: علي لطفي، أحمد نبيل كوكا، والتر بواليا، أكرم توفيق، ناصر ماهر، صلاح محسن، وليد سليمان، مروان محسن، محمود وحيد. ويدخل غزل المحلة عمرو شعبان في حراسة المرمي بجانب كلا من : هاني عادل – هشام عادل بلحة – أشرف سيد – إسلام فؤاد – فتحي مبروك – أحمد أباظة – أحمد عيد التمساح – أحمد النادي - محمد فتح الله –– عبده يحيى. تشكيل غزل المحلة في مباراة الأهلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء في مواجهة الأهلي : يحيى حامد - محمود رضا – محمد سامي- بدر موسى – أحمد الشيخ - خالد كساب – خالد الإخميمي – محمد حمدان – معتز كاجو .

قائمة الأهلي أمام غزل المحلة في الدوري

محمد الشناوي، وأحمد رمضان بيكهام، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومروان محسن، ومحمد شريف، ووليد سليمان، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعلي لطفي، وعمرو السولية، وصلاح محسن، وأفشة، ومحمود وحيد، وناصر ماهر، وأكرم توفيق، ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير، وأحمد نبيل كوكا.