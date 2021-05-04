/629758/لاعب-الأهلي-السابق-موسيماني--تايه--والمارد-الأحمر-يقدم-هدايا-للزمالك

شن محمد عبدالجليل لاعب النادي الأهلي السابق هجوما عنيفا على بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر، وذلك بعد خسارة الفريق الأحمر أمام غزل المحلة بهدف نظيف.

وقال محمد عبدالجليل في تصريحات تلفزيوينة: " موسيماني ارتكب العديد من الأخطاء الفنية خلال مباراة المحلة وخلال المواجهات السابقة للفريق الأحمر".

وتابع عبد الجليل : " ضغط المباريات حجة غريبة للغاية وطول عمرنا بنطلع من الفريق ننضم للمنتخب ونلعب في بطولات مختلفة ، ولم نعاني من الإجهاد طوال هذا التوقيت ، لكن السبب هو في الأحمال البدنية الزائدة، ولابد أن يدرك ما يتحمله اللاعب الأفريقي لا يستطيع اللاعب المصرى تحمله".

لاعب الأهلي السابق يكشف عن رايه في موسيماني

وتابع لاعب الأهلي السابق: "المدير الفني للنادي الأهلي واقف تايه علي الخط، و موسيماني بيلعب كورة أفريقيا مع الأهلي ودي مش بتاعتنا احنا بنحب لعب البرازيل مش الكرات العالية وخلاص، وكذلك توظيفه في الملعب غلط، وأرى أنه نازل من الخط كله".

واختتم : " الأهلي دايما بيأخذ هدايا من الزمالك لكن في ولاية موسيماني الوضع تبدل وأصبح المارد الأحمر هو من يهدي الزمالك هدايا وليس العكس".

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام.

الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج.

وسط الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات.

وفي الهجوم: محمد شريف. بينما يجلس على دكة بدلاء القلعة الحمراء كلا من: علي لطفي، أحمد نبيل كوكا، والتر بواليا، أكرم توفيق، ناصر ماهر، صلاح محسن، وليد سليمان، مروان محسن، محمود وحيد.

ويدخل غزل المحلة مباراة الأهلي بتشكيل مكون من : عمرو شعبان في حراسة المرمي بجانب كلا من : هاني عادل – هشام عادل بلحة – أشرف سيد – إسلام فؤاد – فتحي مبروك – أحمد أباظة – أحمد عيد التمساح – أحمد النادي - محمد فتح الله –– عبده يحيى.

تشكيل غزل المحلة في مباراة الأهلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء في مواجهة الأهلي : يحيى حامد - محمود رضا – محمد سامي- بدر موسى – أحمد الشيخ - خالد كساب – خالد الإخميمي – محمد حمدان – معتز كاجو .

قائمة الأهلي أمام غزل المحلة في الدوري

محمد الشناوي، وأحمد رمضان بيكهام، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومروان محسن، ومحمد شريف، ووليد سليمان، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعلي لطفي، وعمرو السولية، وصلاح محسن، وأفشة، ومحمود وحيد، وناصر ماهر، وأكرم توفيق، ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير، وأحمد نبيل كوكا.