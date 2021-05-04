/629759/تركي-آل-الشيخ-يحتفل-بحصوله-على-وسام-الملك-عبد-العزيز

احتفل المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية مع جمهوره، بحصوله على وسام "الملك عبد العزيز" من الدرجة الثانية.

دوت الخليج يرصد كلمات المستشار تركي آل الشيخ التي أعرب بها عن سعادته بحصوله على وسام "الملك عبد العزيز".

احتفال تركي آل الشيخ

أعرب تركي آل الشيخ، عن سعادته بتكريم الملك سلمان وكتب عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: " أغلى تكريم لما يكون من بلدك ومن قائدك مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي ولي العهد".

تابع: " وإلى أخر أيامي سأخدم مولاي وسيدي والسعودية والسعوديين بدمي وروحي.. إلى كل من عمل معي الوسام لكم كما هو لي فشكراً لكم".

وكان المستشار تركي آل الشيخ في زيارة إلى القاهرة خلال الأيام الماضية وتقابل مع مجموعة كبيرة من صناع الموسيقي والفن في مصر، مستغلًا تواجده داخل القاهرة.

أعمال تركي آل الشيخ

ظهر المستشار تركي آل شيخ، في كواليس برنامج "رامز عقله طار"، الذي يقدمه رامز جلال في رمضان 2021، حيث يحتضن برنامج رامز جلال هذا العام بمدينة الملاهي التي وقع داخلها الفخ.

الجدير بالذكر، أن المستشار تركي آل شيخ له العديد من الأعمال المختلفة مع نجوم الفن بمختلف البلدان العربية، حيث كتب للكثير من النجوم من بينهم محمد عبده وكاظم الساهر وماجد المهندس وعبد المجيد عبدالله ورابح صقر وآمال ماهر وأنغام، وعمرو دياب، وأصالة، وجورج وسوف.