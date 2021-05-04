مسلسل القاهرة كابول الحلقة 21..تعاون الشيخ أسامة مع الشرطة للإيقاع بالخليفة

/629760/مسلسل-القاهرة-كابول-الحلقة-21تعاون-الشيخ-أسامة-مع-الشرطة-للإيقاع-بالخليفة

مسلسل القاهرة كابول الحلقة 21، شهدت تعاون منال "حنان مطاوع" مع أفراد الشرطة للإيقاع برمزي "طارق لطفي" حيث يطلب منها محاولتها جلب رمزي لهم عن طريق استدراجه بشكل يجعله يطلب منها أن تأتي له ومن هنا تعرف مكان رمزي ومعاد مقابلته.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل القاهرة كابول الحلقة 21 بطولة الفنان طارق لطفي، فضلا عن تعاون منال مع الشرطة لايقاع بالخليفة.

تفاصيل مسلسل القاهرة كابول الحلقة 21

تحاول منال إخبار الضابط المتخصص باعطائها التعليمات، عن صعوبة الأمر خاصة بأنها وحيدة ابيها، ووجود خطيبها وأنها مجرد مدرسة صغيرة بمدرسة، يطمأنها الضابط ويخبرها بأن القرار يعود لها إذ أرادت التراجع فلن احد يجبرها، توضح لها عدم رفضها بتاتًا، فهي لديه حق أخيها عند رمزي يجب أن تأخذه.

طارق كساب يفشل في الإيقاع بين علي والضابط عادل

يذهب علي مرة أخرى لطارق كساب ليطلب منه إقناع عم عبدالستار وعم حسن ببيع المنزل، فيخبره أن هذا الأمر ليس صعبًا ولكن الأصعب هو رضاء شقيقه عادل، فيخبره علي بموافقة عادل على مبدأ البيع ولكنه لم يفتح موضوع بيع المنزل لطارق بعد، فيقول له بخبث أنه من الممكن أن يتصل بعادل الان وإخباره وكأنه موجود معانا، يرفض علي لحين اتخاذ القرار معه أولاً ولكن خبث طارق يجعله يصر على الاتصال بعادل، يخبره طارق بوجود علي معه وأن جاء لبيع منزلهم له، وآتى يطلب منه إقناع عم عبدالستار وعم حسن، ولأن عادل يعرف طارق جيدًا فلم يقع في فخه فأخبره ببرود بأنه يعرف كل شيء وعلي حر في التصرف كيفما يشاء، ومن المقرر أنه كان سيخبره ببيع منزلهم لطارق، ثم يسأل عادل طارق عنما سيفعله في المنزل بعد شراءه، فيخبره طارق بهدم المنزل واستبداله بمكتبة حلم والده كساب منذ الصغر.

وصول الشيخ أسامة لمقر الخليفة رمزي

استقبل الشيخ منير أسامة بائع الكتب الذي يعمل لصالح الشرطة الآن، وذهب معه لمقابلة الخليفة رمزي، فأطلق عليه رمزي اسم ابو غريب نسبةً إلى الاب الروحي له الشيخ غريب زيدان، ويسأله رمزي عنما تعلمه من الشيخ غريب فيفكر قليلاً ثم يخبره أنه تعلم الصدق منه.

طارق يعيد ابنه لطليقته مرة أخرى

يجلس طارق ويخبره ابنه بأنه مشغول دائما ما جعله مجبر على الابتعاد عنه، ويسأله عن معرفته بشهرت أبيه، فيخبره ابنه بأنه يعلم ولكن لا يخبر أحد من أصدقائه بذلك، فيتعجب طارق ويتسائل هل رد فعله هذا لكرهه للشهرة أم لوالده، ثم يوضح له بأنه كان يريد أخذه منذ وقت طويل وعندما سنحت له الفرصة أتى ليكون بجانبه، فأخبره ابنه بحزن بأنه ليس جانبه حتى الآن.

يشعر طارق بحزن ابنه فيقرر إعادته لوالدته نجلاء وفي عينه كثر من الحزن على فراق ابنه للمرة الثانية ويخبر طارق نجلاء بأن ابنهما سيكون مبسوط معاها أكثر منه، ويطلب منها الدعاء له ويذهب.

الخليفة رمزي يحاول إمساك العصا من نصفها

يستكمل رمزي حديثه مع الشيخ أسامة في حضور منير، ويخبره بحتمية تزويجه، ويطلب من الشيخ منير طلاق حرة ليتزوج بها الشيخ أسامة يرفض منير معلًا بأنه سيختار له الأفضل ثم يطلب رمزي من منير مرة أخرى أن يعرف أسامة على الشيخ أبو الفضل المصري، ويطلب من أسامة أن يضع عينه عليه لأنه يشك به ويشعر بأنه لا ينتمي لجماعته، ومن جانب آخر يذهب رمزي لأبو الفضل ويخبره بأن يضع عينه على منير لانه حتمًا سيتخلص منه يومًا.

رمزي يخبر خطته لحليمة للانتقام من الشيخ منير

تهاجم حليمة الشيخ رمزي بعدم اتخاذه اي رد فعل تجاه ما فعله منير معه بغيابه، وتخبره بأن ذلك يوضح لها بأنه لا يضع لها بالًا، فيوعدها بالانتقام منه ولكن بعد بث الخوف في قلبه لأنه من المقرر أنه ينتظر مني مواجه حتى الآن، ويخبرها بأنه سيأتي وقت وتجده تخلص من كل الأعداء.

منال تتشتت علاقاته بخطيبها مرة أخرى

تذهب منال في موعد مع خطيبها ولكنها هائمة بعد معرفتها بأن رمزي هو من تسبب في قتل أخيها، يحاول أحمد فتح حوار معاها بأي شكل ولكن باءت محاولاته بالفشل، وتنتهي مقابلتهم بتشاجرهم معًا، يحاول أحمد مصالحتها في اليوم التالي ولكن تتعصب عليه منال المرة الثانية ما يدفع أحمد لمراقبتها فيكتشف خروجها مع عادل لتظهر بجواره في سيارته.

وتنتهي الحلقة 21 من مسلسل القاهرة كابول بذهاب أحمد لعم حسن والد منال محاولةً بإخباره عما حدث.