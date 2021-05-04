صور .. محافظ القاهرة : سنواصل حملاتنا اليومية بكل حزم على المقاهى

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جدة - نرمين السيد - وأضاف، خلال قيادته حملة جديدة على المقاهى المخالفة لإجراءات مواجهة كورونا، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مستمرة فى حملاتها اليومية على المقاهى، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية التى أصدرها رئيس مجلس الوزراء، والتى من أهمها منع الشيشة، مشددًا على أصحاب المقاهى بالالتزام لعدم تعرضهم للمساءلة القانونية والغلق.
ووجه محافظ القاهرة رؤساء الأحياء، بتكثيف حملات متابعة التزام المقاهى بالإجراءات الاحترازية التى أعلنتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين، والتعامل بكل حسم مع الكافيهات والمقاهى والمولات التجارية التى تخالف القرارات الخاصة بالمواعيد الصيفية.
وطالب اللواء خالد عبد العال، المواطنين بتطبيق قرارات الدولة والالتزام بارتداء الكمامات الطبية وقواعد التباعد الاجتماعى والاستمرار فى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية واتباع الاحتياطات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، خاصة خلال هذه المرحلة التى تشهد تزايدًا متسارعًا فى تسجيل أعداد المصابين.
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