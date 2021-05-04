مختار جمعة : هيئة الأوقاف تحقق رقما قياسيا خلال شهر إبريل الماضى

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، نجاح هيئة الأوقاف المصرية فى تحقيق رقم قياسى جديد، خلال شهر إبريل الماضى، بلغ نحو 205 ملايين جنيه، بزيادة 22 مليون جنيه عن نظيره من العام السابق بنسبة تقدر بنحو 12%.





جاء ذلك، خلال اجتماع عقده الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بقيادات هيئة الأوقاف المصرية، بحضور المهندس علاء عبدالعزيز، مدير عام الهيئة، وعدد من مديرى المناطق على مستوى الجمهورية بـ أكاديمية الأوقاف الدولية، بمدينة السادس من أكتوبر.

وأشار إلى أنه بلغ إجمالى نمو هيئة الأوقاف 22.2% نموًا فى الإيرادات، والأرباح فى العشرة أشهر الأولى من العام المالى الحالى 2020 / 2021م ، مقارنة بنفس المدة من العام المالى السابق 2019 / 2020م.

وكشف وزير الأوقاف، عن تمكن الهيئة من استرداد عدد كبير من أصولها بقيمة نحو 876 مليون جنيه، وتم استلامها بعد نزاع قضائى، أو بعد العثور على الحجة، وتم استلامها، بالتعاون مع وزارة الداخلية، قائلا: "منذ تولى الوزارة فى عام 2013، وحتى الآن تم استلام أصول وقفية مقدرة بحوالى 7 مليارات و600 مليون جنيه".