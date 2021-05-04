جاء ذلك، خلال اجتماع عقده الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بقيادات هيئة الأوقاف المصرية، بحضور المهندس علاء عبدالعزيز، مدير عام الهيئة، وعدد من مديرى المناطق على مستوى الجمهورية بـ أكاديمية الأوقاف الدولية، بمدينة السادس من أكتوبر.
وأشار إلى أنه بلغ إجمالى نمو هيئة الأوقاف 22.2% نموًا فى الإيرادات، والأرباح فى العشرة أشهر الأولى من العام المالى الحالى 2020 / 2021م ، مقارنة بنفس المدة من العام المالى السابق 2019 / 2020م.
وكشف وزير الأوقاف، عن تمكن الهيئة من استرداد عدد كبير من أصولها بقيمة نحو 876 مليون جنيه، وتم استلامها بعد نزاع قضائى، أو بعد العثور على الحجة، وتم استلامها، بالتعاون مع وزارة الداخلية، قائلا: "منذ تولى الوزارة فى عام 2013، وحتى الآن تم استلام أصول وقفية مقدرة بحوالى 7 مليارات و600 مليون جنيه".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مختار جمعة : هيئة الأوقاف تحقق رقما قياسيا خلال شهر إبريل الماضى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.