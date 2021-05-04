أحمد الشناوى: الأهلي يستحق ركلة جزاء أمام المحلة وتعجبت من عدم اللجوء لـ"var"

أكد أحمد الشناوي، المحلل التحكيمي، أن الأهلي يستحق الحصول على ركلة جزاء لم تحتسب أمام غزل المحلة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الإثنين على ملعب غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري المصري.
وقال الشناوي، في تصريحات تليفزيونية لقناة "on time sports"، إن الحكم محمد معروف تغاضى عن احتساب ركلة جزاء للأهلي، نتيجة خطأ لصالح محمد هانى في منطقة جزاء غزل المحلة، متعجبا من عدم لجوء الحكم لتقنية الـvar.
وفى سياق متصل خسر الأهلى أمام غزل المحلة بهدف نظيف خلال المباراة التى جمعتهما مساء الإثنين، باستاد المحلة، في الجولة الـ19 لبطولة الدوري الممتاز حيث سجل هدف الغزل، أشرف سيد في الدقيقة 35.
بهذه النتيجة يتجمد رصيد الاهلي عند 37 نقطة، ويبقي في المركز الثاني، فيما يرتفع رصيد غزل المحلة إلى 27 نقطة ويرتقى للمركز الثامن.
ويواصل الاهلي نزيف النقاط، بعدما تعادل في الجولة الماضية بهدف لمثله، وكان قد خسر منذ ثلاث جولات أمام سموحة بهدف مقابل هدفين.
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