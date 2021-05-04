مصدر أمني ينفي مقتل لواء شرطة بالمعاش وسرقة مسكنه

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعي بشأن مقتل لواء شرطة "بالمعاش" قبل إفطار اليوم داخل شقته بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة ، وسرقة مبلغ مالى. وأكد المصدر عدم صحة ما تم تناوله فى هذا الصدد جملةً وتفصيلاً ، و تبين من الفحص أن الواقعة تعود أحداثها لشهر مارس الماضى وأن المجنى عليه (بالمعاش) وكان يعمل موظف سابق بإحدى الجهات الحكومية ، وتم تحديد مرتكبى الواقعة ،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة ،لافتاً إلى أن المجنى عليه لم يكن يعمل بوزارة الداخلية.

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