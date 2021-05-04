استقالة أمين تنظيم "الحرية المصرى" بالدقهلية اعتراضا على سياسات الحزب

على مدار الشهور القليلة الماضية، لم تكن الأمور فى حزب الحرية المصرى على ما يُرام، وشهد الحزب خلال فترة تصل لأكثر من عام تشققات داخلية أدت لاستقالة ورحيل البعض وتغيير لقياداته.

وكان آخر ما شهده الحزب، تقدم طارق يوسف، أمين تنظيم الحزب بالدقهلية باستقالته.

وقال " يوسف" فى نص استقالته، " أعلن أننى من الأن لست مسئولا عن أى عمل سواء فردى أو جماعى يصدر من خلال الحزب وكذا أعلن براءة ذمتى من أى شئ يخص الحزب ..تاركا لجميع زملائى بالتشكيلات المختلفة بالمحافظة وبالمراكز والأقسام والوحدات المحلية والقاعدية والذين أعلنوا رسميا عدم الرغبة فى ظل وجود أمين الدقهلية الحالى حرية الإختيار ما بين البقاء والإستقالة بعدما إنهارت أمانة الدقهلية خلال الفترة مابين تكليفه وحتى وقت قريب" .