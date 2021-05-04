/629762/أول-رد-من-الزمالك-بعد-واقعة-إعتذار-جهاد-جريشة-لـ-سيد-عبدالحفيظ

أكد إبراهيم عبدالله عضو اللجنة الثلاثية لنادي الزمالك أن تصرف جهاد جريشة الحكم الدولي مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي لا يصح ، ولا يجوز أن يحدث، مشددا على عزم الزمالك ي اتخاذ قرارات حاسمة ضد الزمالك.

وقال إبراهيم عبدالله: " بشكر سيد عبدالحفيظ أنه قال أن جهاد جريشة اتصل به ، وأنا أقول له أن الحكم فعل مايريده ولم يحتسب الوقت الكامل للقاء".

وتابع إبراهيم عبدالله: " بقول لأحمد مجاهد انت كل قرارتك ضد الزمالك،ودائما ما يختار اتحاد الكرة حكام مثيرين ضد الفارس الأبيض".

وعن مباراة القمة قال عبدالله: " هناك موقف قوي من الزمالك خلال الأيام القادمة لأن من يحدث من الحكام ضد الفارس الأبيض غير طبيعي وغير مقبول، ونحن لا نلتزم الإ بالقواعد".

الزمالك يرد على تصريحات جريشة وعبدالحفيظ

وسخر عبدالله من تصرف جهاد جريشه: " أصدق سيد عبدالحفيظ في ماقاله بشأن إعتذار جهاد أبو جريشة، وفي هذا الإطار نرفض أن يخرج حكما في الدوري ويعتذر لمدير كرة في نادي منافس".

يذكر أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي كشف أن جهاد جريشة حكم مباراة الزمالك و بيراميدز أعتذر له على إحتساب ركلة جزاء غير صحيحة للفارس الابيض وذلك بعد خسارة الأحمر من غزل المحلة بهدف نظيف .

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام.

الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج.

وسط الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمد مجدي أفشة، حسين الشحات.

وفي الهجوم: محمد شريف. بينما يجلس على دكة بدلاء القلعة الحمراء كلا من: علي لطفي، أحمد نبيل كوكا، والتر بواليا، أكرم توفيق، ناصر ماهر، صلاح محسن، وليد سليمان، مروان محسن، محمود وحيد. ويدخل غزل المحلة عمرو شعبان في حراسة المرمي بجانب كلا من : هاني عادل – هشام عادل بلحة – أشرف سيد – إسلام فؤاد – فتحي مبروك – أحمد أباظة – أحمد عيد التمساح – أحمد النادي - محمد فتح الله –– عبده يحيى. تشكيل غزل المحلة في مباراة الأهلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء في مواجهة الأهلي : يحيى حامد - محمود رضا – محمد سامي- بدر موسى – أحمد الشيخ - خالد كساب – خالد الإخميمي – محمد حمدان – معتز كاجو . قائمة الأهلي أمام غزل المحلة في الدوري محمد الشناوي، وأحمد رمضان بيكهام، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ومروان محسن، ومحمد شريف، ووليد سليمان، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعلي لطفي، وعمرو السولية، وصلاح محسن، وأفشة، ومحمود وحيد، وناصر ماهر، وأكرم توفيق، ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير، وأحمد نبيل كوكا.