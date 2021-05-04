/629763/الزمالك-يعلن-سلبية-مسحة-عبدالشافي-وعودته-لصفوف-الفريق

أعلن نادي الزمالك عودة محمد عبدالشافي ظهير أيسر الفريق الأبيض لصفوف القلعة البيضاء بعد ان جاءت نتيجة المسحة التي أجراها الفارس الأبيض للاعب سلبية، وذلك بعد تعادل الفريق مع بيراميدز بهدف لكل فريق.

وكشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن مسحة محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق جاءت سلبية والتي خضع لها مؤخرا” .

وتابع: “رئيس الجهاز الطبي للزمالك أوضح أن اللاعب سينتظم في تدريب الفريق اليوم بعد تماثله للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا”.

ومن المقرر أن يستأنف الفارس الأبيض تدريباته مساء اليوم على ملعب ميت عقبة من أجل الإستعداد للقاء سموحة المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

تعادل الزمالك و بيراميدز

وتعادل الزمالك أمام بيراميدز في المباراة التي شهدت تشكيل الزمالك التالي:

حراسة المرمي : محمد عواد

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود الونش - محمود علاء – احمد فتوح

خط الوسط : فرجاني ساسي - طارق حامد.

خط الهجوم : اشرف بن شرقي - حميد أحداد – زيزو – أوباما.

ويجلس على مقاعد الزمالك أمام بيراميدز : جنش ، محمد عبد الغني ، محمد أشرف روقا ، محمود عبد العزيز ، حازم إمام ، إسلام جابر، أحمد نادر السيد ، سيف الدين الجزيري ، شيكابالا ، مروان حمدي.

ويدخل الفريق السماوي المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى : شريف أكرامي

خط الدفاع: أحمد سامي، أحمد فتحي، محمد حمدي، أحمد أيمن منصور

خط الوسط: رمضان صبحي، أحمد توفيق، نبيل دونجا، عبد الله السعيد، غيرك تراوري

خط الهجوم: جون انطوي.

وكان الفرنسي كارتيرون قد قرر ضم قائمة لمواجة بيراميدز مكونة من : في حراسة المرمي: محمود جنش – محمد عواد – احمد نادر السيد.

في خط الدفاع: محمود علاء - محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – أحمد فتوح – حازم إمام – حمزة المثلوثي.

في خط الوسط: فرجاني ساسي – طارق حامد – يوسف أوباما – محمد أشرف روقا – إسلام جابر – محمود عبد العزيز – أحمد سيد زيزو – شيكابالا – أشرف بن شرقي.

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – حميد أحداد – مروان حمدي.

بينما دخل بيراميدز مباراة الزمالك بقائمة مكونة من : حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري .

خط الوسط: إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل - عمر جابر - إيريك تراوري .

خط الهجوم: دودو الجباس - دييجو رولان - جون أنطوي .