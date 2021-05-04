/629764/مسلسل-الطاووس-الحلقة-22-تعاون-بين-المحامي-كمال-والمستشار-للفوز بالقضية

مسلسل الطاووس الحلقة 22، تناولت الأحداث معاقبة المحامي جمال الاسطول الذي يجسده الفنان جمال سليمان لكلاً من فيجو الذي يقوم بدوره خالد عليش، وعاطف الذي يجسده أشرف مصيلحي بسبب كثرة محاولتهم في إقناع أمنية بالسفر تنفيذًا لأوامر المستشار ضياء شاهين والد أحد المتهمين في قضية إغتصاب أمنية، ولكي يقبضوا المبلغ المالي الكبير الذي وعدهم به، حيث ان القضية تسقط في حالة السفر.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل الطاووس الحلقة 22 التي تضمنت العديد من التفاصيل المثيرة في قضية سهر الصايغ التي تجسد دور “امنية”.

تفاصيل مسلسل الطاووس الحلقة 22

كما اجتمع المحامي كمال مع المستشار والد كريم الذي وقعت حادثة الإغتصاب في فرحه، ليكشف له ان فرح "فرح الزاهد" زوجة كريم هي صاحبة صفحة الفيسبوك التي تحمل اسم "امسكوهم" وتقوم بنشر صور الاربعة شباب المغتصبين لكي يتعرف الناس عليهم وتنتشر فضيحتكم، وكشف له عن معلومات تفتح بابًا جديدًا في القضية وهو وجود فتاة اخرى تدعى "هنا" قام زين بوضع مخدر لها في العصير كما فعل مع أمنية من اجل استدراجها للاعتداء عليها، وطالب المحامي كمال بسرعة الوصول إلى هذة الفتاة حتى يتضاعف عقاب المتهمين، ويتعاون المستشار والد كريم مع المحامي كمال ليأتوا بحق الفتيات الضحايا.

وعلى جانب اخر، حاولت المذيعة ليلي نصار والتي تجسدها الفنان رانيا محمود سعيد في ضم الصحفية فريدة المصري إلى صفها لتبتعد عن القضية وعن متابعة كمال الاسطول، حيث عرضت عليها رشوة متمثلة في إحتياج القناة التي تعمل بها إلى مذيعيين جدد ولانها تعرف فطنتها لذلك تريد ان تعمل معها وسيعود عليها بمرتب مالي ضخم ومكانة وشهرة بين الناس، ولكن لم تتأثر الصحفية فريدة بكلامها ورفضت عرضها ثم طردتها من منزلها.

ويستعين زين بصديق "على اليوتيوبر" الذي ساعدهم في تشوية صورة أمنية على مواقع التواصل الاجتماعي، ليطلب منه غلق الصفحة التي تحمل اسم "امسكوهم" والتي تشهر بهم، فلم يفيده باي معلومات حيث أوضح له صعوبة غلقها لان بها عدد كبير من المتابعين، فضلاً عن صعوبة معرفة من وراء هذه الصفحة، وأكد له انه يعرف حقيقة قتل "على"، وأنه له يد في ذلك وليست حماد فقط كما يدعي زين.

يذهب زين أحد المغتصبين إلى صديق (على اليوتيوبر) الذى ساعدهم من قبل فى تشويه صورة أمنية على السوشيال ميديا وكان صديق لعلى ،لكنه سأله من قتل (على اليوتيوبر)، وانه يعلم ان ليس حماد فقط بل منزولاي وزين لهم يد فى قتل زين، ما يجعل زين يقول له انا لا اريد التحدث فى هذا الموضوع وطلب منه فى اغلاق صفحة أمسكوهم التى أصبحت تشهر بيهم عن قضية أمنية .