/629765/مدير-تعاقدات-بيراميدز-يكشف-حقيقة-التفاوض-مع-ساسي
تحدث عمرو البسيونى مدير التعاقدات بنادى بيراميدز عبر شاشات اون تايم سبورتس مع الإعلامى سيف زاهر عن الأزمات في النادى قائلا : " أزمة عبدالله بكرى إنتهت ، وبخصوص المهدى سليمان لا يمكننى القول أن الامر إنتهي ، ولكن المهدى جول كبير وملتزم وما حدث كان إختلاف في وجهات النظر ".
بيراميدز يرد علي مفاوضات فرجاني ساسي
وبخصوص الشائعات المنتشرة حول تعاقد نادى بيراميدز مع خط وسط الزمالك فرجانى ساسي قال : " الحديث عن التفاوض وجلوسي مع فرجانى ساسي لاعب الزمالك شائعة " .
أكمل البسيونى حديثه بخصوص مباراة فريقه مع نادى الزمالك والتى إنتهت بتعادل الفريقين قائلا : " تعرضنا لظلم واضح ومش انا بس إلى معترض على التحكيم الناس كلها شافت الى حصل ، ولقطة طارق حامد ، وأيضا ضربة الجزاء ، وأتمنى اننا نصلح من الغلطات دى ".
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