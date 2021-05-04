فيديو - العفو من صفات الأنبياء .. الأوقاف تنشر السهرة الإيمانية الـ 21

وتضمنت السهرة تلاوة لـ القارئ الشيخ أحمد تميم المراغى، لما تيسر من سورة الأنبياء، ثم أعقب ذلك، حديث لفضيلة الدكتور أحمد وحيد مرداش، من شباب أئمة الأوقاف، حيث شدد على أهمية العفو عن الناس، وأنه من خلق الأنبياء، حيث قال تعالى: "وأن تعفو وتصفحوا أقرب للتقوى"، كما استشهد بالآية الكريمة: "فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى الأمر..".
ثم اختتمت السهرة بمزيج من الابتهالات والمدائح النبوية لـ النبى الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، قدمها المبتهل الشيخ عمر فرحان.
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