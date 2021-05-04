من هو الشخصية الحقيقة لـ ماجد الكداونى فى الاختيار 2؟

جدة - نرمين السيد - شهدت الحلقتان 20 و21 من مسلسل الاختيار 2، ظهور الفنان ماجد الكدوانى، والذى جسد شخصية اللواء محمود شعراوى، رئيس جهاز الأمن الوطنى الأسبق، خلال الفترة من 2015، وحتى 2017، والذى يشغل حاليا، منصب وزير التنمية المحلية.





واللواء شعراوى، والذى جسد دوره الفنان ماجد الكدوانى، تولى مهام منصبه رئيسا لقطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، فى 21 ديسمبر 2015، خلفا لـ اللواء خالد ثروت، مساعد وزير الداخلية الأسبق، واستمر شعراوى فى منصبه حتى أكتوبر عام 2017.

ويعد شعراوى سليل عائلة أمنية، فـ شقيقه الأكبر هو اللواء عبدالحميد شعراوى، أحد أهم قيادات وزارة الداخلية فى عهد اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، والذى كان له الفضل فى القضاء على أسطورة عزت حنفى بقرية النخيلة التابعة لمركز أبو تيج بأسيوط، عام 2003.

ليس هذا فحسب، حيث إن اللواء محمود شعراوى، أشرف على التحقيقات التى جرت فى ملف الضباط المنشقين الـ5، الذين انضموا لـ تنظيم داعش الإرهابى، وأعلنوا ولاءهم لـ مؤسسة أبى بكر البغدادى والذى تم قتله فى العراق، وتأكيدا على ولائهم ارتكبوا جريمة قتل 4 مواطنين بدعوى تعاونهم مع أجهزة الأمن، كما أشرف على التحقيقات التى جرت مع أحد المقبوض عليهم منهم ويدعى "كريم حمدى".

الاختيار2

وشهدت فترة تولى شعراوى، رئاسة جهاز الأمن الوطنى، مهمة القضاء على تنظيم حسم الإرهابى بالكامل، والقضاء على عدد من عناصر هذا التنظيم الإرهابى، خلال مواجهات أمنية بعد عدة عمليات إرهابية ارتكبوها، ومنها محاولة اغتيال فضيلة الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، ومحاولة اغتيال المستشار زكريا عبدالعزيز، النائب العام المساعد السابق، بالقاهرة الجديدة، فضلا عن تقديم عدد كبير منهم للمحاكمات أمام المحاكم الجنائية والعسكرية، والتى أصدرت بحقهم أحكاما رادعة جزاء وفاقا.

وشارك اللواء محمود شعراوى فى فك لغز الهجمات الإرهابية التى تعرض لها عدد من الكنائس فى مختلف المحافظات، وتحديد القائمين عليها والقبض عليهم.