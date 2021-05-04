بعد عرضها فى الاختيار2 .. خطط حسم الفاشلة لـ اغتيال على جمعة

جدة - نرمين السيد - شهدت الحلقة الـ21 من مسلسل الاختيار 2، لقطات من العملية الإرهابية التى نفذتها عناصر حركة "حسم" الإرهابية، الذراع المسلحة لـ جماعة الإخوان الإرهابية، والتى كان يشرف عليها الإرهابى الهالك محمد محمد كمال.





العملية كانت محاولة لاغتيال فضيلة الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، فى مدينة السادس من أكتوبر، ظهر يوم الجمعة الموافق 5 أغسطس عام 2016.

حاولت عناصر من حركة "حسم" الإرهابية إطلاق النار على المفتي السابق، فى أحد الأحياء بمدينة السادس من أكتوبر، ظهر يوم 5 أغسطس 2016، إلا أنهم فشلوا فى تنفيذ مهمتهم، وبعدها أعلنت وزارة الداخلية القبض على عدد من العناصر المتورطة فى الحادث.

ونجحت وزارة الداخلية فى كشف غموض الواقعة، وتحديد القائمين على التنفيذ والمحرضين، وتحديد أماكن تردد وتواجد عدد منهم، ونجحت فى القبض عليهم، بعدما وثقت كاميرات المراقبة القريبة من مسجد "فاضل" الذى كان يرتاده المفتى السابق، ظهور عدد منهم، حيث تم تحديدهم، والقبض عليهم، واعترفوا بتلقيهم تكليفا من الإرهابى المقتول محمد كمال، بتنفيذ العملية.

ويعتبر محمد كمال، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان الإرهابية، هو المخطط للعملية، حيث كلف عناصر العمل النوعى داخل الحركة الإرهابية برصد خط سير الدكتور على جمعة، بالتنسيق مع الإرهابى الهارب علاء السماحى، وقسم الإرهابيون أنفسهم إلى مجموعات لضمان تنفيذ العملية، وكانوا يحملون الأسلحة النارية الآلية، وأطلقوا النار تجاه على جمعة، إلا أنهم فشلوا فى تنفيذ العملية، ثم صوروا العملية بكاميرات خاصة بهم، واستقلوا سيارتين ولاذوا بالفرار من مكان الحادث.

ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بتاريخ 16 أكتوبر عام 2016 فى تحديد مكان تواجد واختباء الإرهابى محمد محمد كمال، ومساعده الإرهابى ياسر شحاتة، حيث داهمت الشرطة المكان، فبادر الإرهابيان بإطلاق الرصاص تجاههم، وبادلتهما الشرطة إطلاق النار ما أسفر عن القضاء عليهما.

وأصدرت المحكمة العسكرية، فى مارس 2020، أحكاما رادعة بحق المتهمين فى قضية محاولة اغتيال الدكتور على جمعة، ومحاولة اغتيال المستشار زكريا عبدالعزيز، النائب العام المساعد، وعاقبت 112 إرهابيا بالسجن المؤبد، و10 بالسجن المشدد 15 سنة، و17 بالسجن المشدد 10 سنوات، و27 بالسجن المشدد 5 سنوات، و44 بـ المشدد 3 سنوات.