/629766/غلق-كافيه-الفنان-مصطفي-كامل-بالدقي-بسبب--الشيشة

أصدر اللواء أحمد عبدالفتاح، رئيس حي الدقي قرارا بغلق وتشميع كافيه اوسكار الخاص بالفنان مصطفى كامل والواقع في شارع عبدالمنعم رياض وجاء ذلك بناء علي توجيهات اللواء احمد راشد محافظ الجيزه.

وجاء قرار حب الدقي بغلق وتشميع كافيه الفنان مصطفي كامل بسبب مخالفته لقرارات رئاسة مجلس الوزارة والذي تمنع تناول الشيشة داخل الكافيهات طبقا للإجراءت الإحترازية التي أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وتمكنت القوات من ضبط مدير الكافيه من أجل العرض علي النيابه بتهمة مخالفة قرارات مجلس الوزراء مع مصادرة عدد ١٣١ شيشة وإغلاق المكان حتى الإنتهاء من التحقيقات.

حي الدقي يغلق كافيه مصطفى كامل

يذكر ان محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال وجه بتشميع عدد من الكافيهات، بمنطقة شيراتون بالنزهة، لمدة شهر، وذلك بعد عدم التزامها بالإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وتداول الشيشة بها، بالمخالفة لقرارات الدولة وتعريض حياة المواطنين للخطر.