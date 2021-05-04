فيديو - مسحراتى المحروسة .. يا معلقين الزينة ولعوا الفوانيس

جدة - نرمين السيد - وحملت حلقة اليوم عنوان "ليالى رمضان"، وقال فيها المسحراتى: "مسحراتى لفيت حاراتى من الجيزة للقاهرة شايل هوا الصندوق واصل القنطرة والإسكندرية مارية والنوبة متغندرة لسة الهلال عالى والنجمة صغيرة شايلة فانوسها القديم وشمعته منورة مالية القوليلى والحلالى مبخرة المندرة".
وتابع مسحراتى المحروسة : "رمضان رجع على ضحكتك يا امه يا بنت مصر الحنان يا مجمعة العيلة .. يا دى الهنا والرضا يا منعنعة القلة، وطبطبى بحنان وتقولى باسم الله، مشغله الراديو على سورة الرحمن .. يادى الحنان اللى ما بعده حنان يا معلقين الزينة ولعوا الفوانيس.. يا مصر صاينك ربنا من كل فعل خسيس".
مسحراتى المحروسة
جدير بالذكر، أن برنامج "مسحراتى المحروسة" يأتى بالتعاون بين منصة بلاتفورم، والمجلس القومى للمرأة، حيث يجوب المسحراتى شوارع القاهرة التاريخية.
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