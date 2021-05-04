إيباراشية الأقصر تودع القمص صرابامون كاهن كنيسة الملاك

جدة - نرمين السيد - وترأس صلاة طقس الجناز، الأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر، والأنبا يواقيم، أسقف عام إسنا وأرمنت، ومجمع كهنة إيبراشية الأقصر، كما شارك فى طقس الجنازة، لفيف من كهنة إيباراشية قوص ونقادة، وآباء كهنة إيباراشية إسنا وأرمنت ولفيف من مجمع رهبان دير الشهيد العظيم مارجرجس بالرزيقات، وكذلك من مجمع رهبان دير الأنبا متاؤس الفاخورى بجبل أصفون بإسنا، ولفيف من مجمع رهبان دير الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر، ولفيف من رهبان دير السريان العامر.

وأرسل الأنبا عمانؤيل مطران الكاثوليك لَفيفًا من الآباء الكهنة للمشاركة فى العزاء.

وتوفَّى القمص صرابامون ويصا كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل، التابعة لإيبارشية الأقصر، أمس الاثنين، عن عمر قارب 63 عامًا، وبعد خدمة كهنوتية دامت لأكثر من 28 عامًا.

يذكر أن الأب صرابامون ولد يوم 29 سبتمبر 1958، وسُيِّمَ كاهنًا فى 22 أبريل 1993، ورسم برتبة القمصية فى 10 يناير 2000، وهو شقيق الراهب القمص عبد المسيح السريانى، أحد رهبان دير السيدة العذراء السريان.

وقدم البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، خالص العزاء الى الأنبا يوساب الأسقف العام لإيبارشية الأقصر، ولمجمع كهنة الإيبارشية، وكذلك للراهب القمص عبد المسيح السريانى، فى نياحة الأب الفاضل القمص صرابامون ويصا، ملتمسًا عزاءًا سمائيًّا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.