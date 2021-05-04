جدة - نرمين السيد - وقالت "الأرصاد"، عبر صفحتها الرسمية بـ موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "كثرت التساؤلات حول وجود حالة جوية ممطرة خلال أيام عيد الفطر المبارك". أضافت: "دائما ما تصدر الهيئة العامة للأرصاد الجوية تنبؤاتها لمدة ٦ أيام مقبلة، وتحرص دائما علي تحديثها تبعا لتغيرات النماذج العددية وخاصة في فصل الربيع لأنه فصل التغيرات الحادة والسريعة". وتابعت: "لذلك من المبكر الحديث عن التفاصيل الحالة الجوية خلال ايام العيد حاليآ وخاصة ان الحالة يفصلها حوالي ٩ أيام تقريبا وهي فترة تعتبر بعيدة والتغيرات واردة بشكل كبير لذلك سيتم موافاتكم تفصيليا بكل ما هو جديد حيال ثبوت النماذج العددية وضمان اصدار تنبؤ بدقة عالية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صورة - هل هناك احتمالية لـ سقوط أمطار فى عيد الفطر؟ .. الأرصاد تجيب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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