طقس الثلاثاء .. استمرار ارتفاع درجات الحرارة .. القاهرة 40

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى، والوجه البحرى وجنوب سيناء حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على الأنحاء كافة.





ولفت الخبراء إلى أنه من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من شمال الصعيد، وجنوب سيناء على فترات متقطعة. حالة الطقس وبالنسبة لـ حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية .. أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 40 23 الإسكندرية 34 20 وادى النطرون 36 22 طنطا 40 21 شبين الكوم 40 23 دمنهور 37 21 بلطيم 32 20 مطروح 33 19 السلوم 34 20 سيوة 41 23 بورسعيد 30 20 دمياط 30 20 الزقازيق 40 22 المنصورة 39 21 الإسماعيلية 40 21 السويس 40 22 العريش 33 20 رفح 31 20 رأس سدر 36 22 نخل 38 18 نويبع 38 25 طابا 33 24 كاترين 31 17 الطور 35 25 شرم الشيخ 38 26 الغردقة 39 27 مرسى علم 36 25 الفيوم 40 23 بنى سويف 41 23 المنيا 41 24 أسيوط 41 24 سوهاج 42 25 قنا 42 26 الأقصر 42 27 أسوان 42 28 إدفو 43 27 أبوسمبل 41 27 الوادى الجديد 42 26 شلاتين 36 25 حلايب 33 25

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