جدة - نرمين السيد - وناشدت المواطنين بضرورة الإسراع بالدخول على رابط تسجيل لقاح كورونا فى مصر عبر موقع وزارة الصحة، للمساهمة فى الحد من انتشار العدوى عن طريق تطعيم أكبر قدر ممكن من المواطنين.

وأطلقت الوزارة رابط تسجيل لقاح كورونا، لكى يتم عملية التسجيل اضغط هنا

وأشارت الوزارة إلى أن موقع لقاح كورونا ليس فقط الطريقة الوحيدة التى يتم التسجيل من خلالها، ولكن هناك خطوط ساخنة للوزارة، إضافة إلى تخصيص وحدة صحية داخل كل مستشفى لاستقبال المواطنين وإدخال بياناتهم ومساعدتهم فى عملية التسجيل.

وحددت الوزارة خطوات التسجيل للحصول على لقاح كورونا، وهى الدخول على رابط التسجيل، اختيار التسجيل لطلب لقاح كورونا، تدوين المعلومات الأساسية مثل "لغة التواصل العربية، الاسم كما هو مدون بالبطاقة أو وثيقة السفر، بلد الجنسية، الرقم القومى، تاريخ الميلاد، النوع، المحافظة التى ترغب فى الحصول على اللقاح بها، اختر القسم/ المركز الذى ترغب فى الحصول على اللقاح به، اختر هل تعانى من أمراض مزمنة؟، الوظيفة، البريد الإلكترونى وهو اختيارى، إدخال رقم الهاتف المحمول"، ثم استخدم زر إرسال لتستلم رمز التحقق.

وأشارت وزارة الصحة، إلى الفئات الأكثر تأثرًا بالإصابة حال حدوثها، وهم: المصابون بأمراض مزمنة "السكرى، ارتفاع ضغط الدم، أمراض الصدر المزمنة، مرضى الفشل الكلوى، والمرضى ناقصو المناعة سواء بسبب أمراض أو أدوية، ومرضى الأورام، وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.