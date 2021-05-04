القوى العاملة: تعيين 4390 شاباً .. بينهم 25 من ذوي...

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسكندرية بتعيين 4390 شاباً، منهم 25 من ذوى الهمم والعزيمة ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 11 ألف و 33 راغب عمل منهم 42 من ذوى القدرات ، فضلا عن توفير 294 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بالتفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية على 529 منشأة، دوري وحملات ، وأسفر عن تحرير 472 محضر للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات، وإعطاء مهلة لـ 141 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها .

وأشار ياسر سعيد مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال مارس الماضي- إلي أن المديرية تلقت 185 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 90 شكوى مرحلة من شهر فبراير ، وتم بحث 170 شكوى منها، وتبين أن 53 شكوى مستوفاة ، وتم تحرير 117 محضراً للمنشآت التي ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 105 شكاوى تحت البحث والدراسة .

أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 583 منشأة ، وعمل 43 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية ، وأسفر عن تحرير 217 محضراً ، وبحث 137 شكوى عمالية ، وعمل 7 ندوات لتوعية العاملين بالقطاع الخاص .

وتابع مدير المديرية، أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بتجديد 63 ترخيص ، واستخراج تراخيص لأول مرة لـ 11 أجنبي ، وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

وفى مجال التدريب المهني ، قامت المديرية بعمل دورات تدريبية في مجال التدريب التحويلي لـ 51 متدرباً ، بإجمالى 4 دورات بمراكز التدريب المهني التابعة للمديرية ، كما قامت باستخراج 1420 شهادة قياس مستوى المهارة ، و 1484 رخصة مزاولة الحرفة.