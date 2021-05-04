حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاربعاء 5-5-2021

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حظك اليوم برج الحمل الاربعاء 5-5-2021
مهنياً: يجعلك ما يستجد اليوم تتنبّه جيداً لمصاريفك، وخصوصاً أن أي خسارة من شأنها أن تعقد الأمور مهنياً وتتسبب بخلافات غير متوقعة.
عاطفياً: تبحث في بداية علاقة او نهايتها وتقيم حسابات للمستقبل او تحضّر لمشروع سرّي تفاجئ به الحبيب.
صحياً: تناول الطعام خلال مشاهدة التلفزيون لا ينصح به أخصائيو التغذية لأنه مضر.
حظك اليوم برج الثور الاربعاء 5-5-2021
مهنياً: تحقق رغباتك أو تعبّر عنها اليوم بالطريقة التي تراها مناسبة وتريحك نفسياً، وتكون قادراً على استقطاب التأييد من أكبر المراجع.
عاطفياً: الجرأة في القرارات الحاسمة مطلوبة، لكنّ التسرّع مرفوض، ولا سيما أنّ مستقبلك العاطفي على المحك.
صحياً: لا تتهور ولا تقرر المضي في ما أنت عليه صحياً، النتائج السلبية تظهر قريباً.
حظك اليوم برج الجوزاء الاربعاء 5-5-2021
مهنياً: تكون النقاشات هذا اليوم عاملاً إيجابياً لتبديل بعض الأمور التي تلوح في الأفق، واتخاذ قرارات مصيرية حاسمة بشأن بعض الأشخاص.
عاطفياً: اذا كنت تريد تحسين وضعك العاطفي، عليك بذل جهود أكبر لتحقيق الهدف الذي حددته لنفسك.
صحياً: يجب أن يكون الفراش والوسادة مدروسين طبياً بسبب آلام ظهرك ورقبتك.
حظك اليوم برج السرطان الاربعاء 5-5-2021
مهنياً: يفرض عليك هذا اليوم أن تكون حيادياً ولا تتدخل في أمور الآخرين، فقد تسمع ما لا يعجبك ويبقيك في حال من الانزعاج.
عاطفياً: إياك والمغامرات العابرة في هذا اليوم الدقيق من حياتك، ادرس الخطوات والعواقب التي قد تترتب على ذلك.
صحياً: المحافظة على الصحة جيدة هي عنوان المرحلة المقبلة، وهذا ليس جديداً عليك وفقاً لما عرفت به سابقاً.
حظك اليوم برج الاسد الاربعاء 5-5-2021
مهنياً: تواكب هذا اليوم التطورات من دون اعتراض، لكن بعض التحديات القانونية أو الإدارية قد تكون عابرة ولا تؤثر في الأجواء المهنية إطلاقاً.
عاطفياً: حضّر نفسك ليوم من الغليان حيث تعيش خلاله معاناة عاطفية وتتعرّض لخيانة ثقة او لإهمال غير متعمّد.
صحياً: تمالك نفسك لأن الانهيار العصبي والمعنوي أسوأ من أي انهيار آخر.
حظك اليوم برج العذراء الاربعاء 5-5-2021
مهنياً: أحاديث حول بعض المشاريع الجديدة والتغييرات الإيجابية، فتقدّم أفكاراً مميّزة وتخوض تجارب ناجحة أيضاً.
عاطفياً: توقّع في هذا اليوم أن يتحرّك شيء ما في حياتك العاطفية بعد زمن من مراوحة المكان.
صحياً: مغريات الحياة كثيرة ولا سيما تلك المضرة بالصحة، تحاشاها قدر الإمكان.
حظك اليوم برج الميزان الاربعاء 5-5-2021
مهنياً: تتعدد المسؤوليات وتتداخل بعضها مع بعض، أنصح لك عدم الاستسلام، بل المواجهة بحزم ووعي، وتسجيل الأهداف في مرمى الخصوم.
عاطفياً: الشفافية هي الطريق الأسهل إلى قلب الشريك، وتذليل المصاعب مهما يكن حجمها كبيراً.
صحياً: الشعور بعدم الراحة والقلق الدائم ناتجان من الإرهاق المتزايد الذي تعرض نفسك له.
حظك اليوم برج العقرب الاربعاء 5-5-2021
مهنياً: تكون مدعواً هذا اليوم إلى الانفتاح والتطوّر والاتصال بالخارج لتحقيق المشاريع المرجوة، والتخطيط لمجموعة من المشاريع المستقبلية الكبيرة.
عاطفياً: رغبة صادقة من قبلك لإصلاح الأمور مع الشريك، وهذا يتطلب منك جرأة لافتة.
صحياً: لا تدع الوزن الزائد يتغلب عليك، فمضاعفاته مزعجة على المدى المنظور.
حظك اليوم برج القوس الاربعاء 5-5-2021
مهنياً: تعيش انفعالات شديدة ابتداءً من اليوم، لكنّك تفكر في نشر أو إعلان مفيد، وتقوم بعمل تواصلي مع بعض الفئات.
عاطفياً: مارس سحرك وتقرّب من الحبيب ولا ترفض له طلباً حتى لو كان صعب التنفيذ.
صحياً: عوامل متعددة تثير عصبيتك وانفعالك، فحاول قدر الإمكان تجنب كل ما يسبب لك ذلك.
حظك اليوم برج الجدي الاربعاء 5-5-2021
مهنياً: الشمس من برج الثور تشكل مثلثاً فلكيا ايجابيا مع القمر من برجك وتتحدث عن بعض الإنجازات المالية والنشاطات والعمليات الاستثمارية، وتسمع كلاماً جميلاً جداً.
عاطفياً: تتشوق إلى الارتباط وتأسيس أسرة برفقة شريك ترى أنه يفهمك ويتفهم أوضاعك يف مختلف الظروف التي قد تصادفها.
صحياً: كن على ثقة تامة بالتمارين الرياضية التي تمارسها، فهي حتماً تأتي بالنتائج المرجوة
حظك اليوم برج الدلو الاربعاء 5-5-2021
مهنياً: عليك أن تعمل بجهد أكبر لتصل إلى المركز المناسب الذي طالما تمنيت توليه، إنما بانتظارك مسؤوليات جسام ستثبت أنك قادر على توليها.
عاطفياً: عليك أن تكون ليّن الجانب في التعاطي مع الشريك ولا سيّما في النقاط الحسّاسة.
صحياً: اعتماد نظام غذائي محدّد، يحميك من خطر التعرّض لأزمات صحية.
حظك اليوم برج الحوت الاربعاء 5-5-2021
مهنياً: قد يدفعك هذا اليوم إلى التفكير السليم والتخطيط المستقبلي الجيد، وتقرر مع بعض الزملاء ضرورة التصدي لكل من يضع العصي في دواليب المشاريع.
عاطفياً: تصطدم بشريك يحاول سحقك ويطرح التحديات، فتجد نفسك وسط ازمة طارئة وتتجرأ لطيّ صفحة من الماضي بعد تجارب قاسية.
صحياً: تبدو نشيطًا ذهنيّاً وجسديّاً، ولن تتأخر في بت الموضوعات التي أقلقتك.
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