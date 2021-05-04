/629767/الأهلي-يواجه-سبورتينج-في-دوري-كرة-السلة-المباراة-الفاصلة

تقام اليوم الثلاثاء مباراة فريق كرة السلة بالنادى الأهلي أمام فريق سبورتنج فى المباراة الفاصلة، لحسم بطل النسخة الحالية من بطولة دورى السوبر.

الفريق الأول لسيدات كرة السلة بالنادي الأهلي تمكن من تحقيق فوز مهم على نظيره فريق سبورتنج، في رابع لقاءات الفريقين بالدور النهائي من دوري السوبر، الذي يقام بنظام «Best of 5»، لتصبح النتيجة 2-2.

أقيمت المباراة على صالة هيئة الشباب والرياضة بالسادس من أكتوبر، بمواجهات دور نهائي دوري السوبر، وشهدت تفوق الأهلي وإعادة حظوظه في الدفاع عن لقب البطولة.

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وانتهت الفترة الأولى بين سيدات سلة الأهلي وسبورتنج لصالح النادي الأهلي بنتيجة 25-18، قبل أن يعود الفريق السكندري وينهي الفترة الثانية والشوط الأول لصالحه بنتيجة 42-35.

وواصل سبورتنج تقدمه على حساب سيدات سلة الأهلي، وأنهى الفترة الثالثة بنتيجة 57-56، قبل أن يعود الأهلي، ويحقق الفوز في الفترة الرابعة والمباراة بنتيجة 82-72.

ومن المقرر أن تقام المواجهة الخامسة والحاسمة بين الفريقين مساء يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة العاشرة مساء.

وانتهت الفترة الأولى بين سيدات سلة الأهلي وسبورتنج لصالح النادي الأهلي بنتيجة 25-21، قبل أن يعود الفريق السكندري وينهي الفترة الثانية والشوط الأول لصالحه بنتيجة 40-38.

وواصل سبورتنج تقدمه على حساب سيدات سلة الأهلي وأنهى الفترة الثالثة بنتيجة 60-51، قبل أن يعود سيدات سلة الأهلي، ويحقق الفوز في الفترة الرابعة والمباراة بنتيجة 83-80.

بهذه النتيجة تتوج سيدات السلة بالنادي الأهلى ببطولة الدورى ، ولكن يؤجل التتويج حتى المباراة القادمة . أخر مباراة بين الأهلى وسبورتينج اخر مبارة جمعت الفريقين كانت يوم الأربعاء ، وتمكن سبورتنج من تحقيق الفوز في ثاني المواجهات بينه وبين الأهلي، بعد أن فاز في اللقاء الأول بنتيجة 94\69.