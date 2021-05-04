/629768/5-أرقام-من-سقوط-الأهلى-أمام-غزل-المحلة-في-الدوري

تلقي النادي الأهلي خسارة أمس أمام فريق غزل المحلة بنتيجة 1/0منافسات الجولة الـ 19 من مسابقة الدوري، المارد الأحمر خسارته الثانية هذا الموسم في أقل من أسبوعين.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الثامن برصيده إلى النقطة 27 ، بينما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة 37 في المركز الثاني، وبفارق 4 نقاط عن الزمالك ولا يزال يتبقى للأحمر مباراتين.

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اخر خسارة تلقها الأهلي كانت أمام فريق سموحة بنتيجة 2/1، خسائر حققها الأهلي بعد الهزيمة الثانية هذا الموسم رفقة المدرب الجنوب الإفريقي بيتسو موسيماني، نسردها لكم في السطور التالية..

فيما قد فرط من جديد الأهلي في الهدايا التي قدمها متصدر الدوري الزمالك بعدما تعادل الأخير مع بيراميدز بنتيجة سالبية .

تعادل الزمالك عاد للأهلي من جديد أمل الابتعاد في الصدارة حال الفوز على المحلة لكن المارد الأحمر تعثر من جديد.

وفرط الأهلي عندما فاز على الزمالك في القمة، وخسر لقاء سموحة في الجولة الذي تلت اللقاء بهدفين لهدف.

بينما منذ عودته من الإصابة بفيروس كورونا، لم يعرف محمد الشناوي التألق في لقاءات الأهلي بل لم يخرج بأي لقاء وشباكه نظيفة.

الشناوي عاد من لقاء سموحة وتلقى 6 أهداف في 5 لقاءات، وتسبب في هدف لقاء سموحة كما إنه ظهر بمستوى متواضع خلال اللقاءات الماضية.

وواصل الأهلي نتائجة وأداء غير المرضي قبل موقعة صن دوانز الجنوب إفريقي في ربع النهائي، والتي تفصل في مشوار الفريق هذا الموسم.

ويعاني الأهلي في اللقاء الماضية بعد تعادل أمام الجونة ثم الخسارة أمام المحلة، وأمل المارد الأحمر في استعادة مستواة قبل مواجهة صنداويز.

ويخوض الأهلي مواجهتين من العيار الثقيل قبل مواجهة صن دوانز، وهي الاتحاد الأسبوع المقبل ثم لقاء العودة في قمة الدوري أمام الزمالك.

ويستعد النادي الأهلي لمباراته المقبلة امام فريق الاتحاد السكندري والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، يوم الخميس.