الخميس 13 مايو أول أيام عيد الفطر فلكيا

جدة - نرمين السيد - وأوضح المعهد، أنه وفقًا للحسابات الفلكية التى أعدها، فإن أول أيام عيد الفطر، هو الخميس الموافق 13 مايو الجارى، وهو مطلع شهر شوال 2021.
ولفت إلى أن شهر رمضان سيكون 30 يوما، ليكون آخر أيامه هو الأربعاء 12 مايو، و13 مايو هو أول أيام عيد الفطر المبارك.
ومن المقرر أن تؤدى صلاة العيد فى تمام الساعة 5:28 صباحًا حسب التوقيت المحلى لمدينتى القاهرة والجيزة.
وتستطلع دار الإفتاء المصرية، يوم الثلاثاء 11 مايو، هلال شهر شوال، لتعلن بذلك آخر أيام شهر رمضان، وأول أيام عيد الفطر المبارك، ومن المقرر أن تعقد الدار مؤتمرا بهذه المناسبة ويعلن الدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية، نتيجة رؤية الهلال.
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