بقيمة 345 ألف جنيه.. استعادة مستحقات 5 عمال مصريين بالسعودية

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة، نجح فى تسوية مشكلة 5 عمال مصريين، وبلغت إجمالى مستحقاتهم 82 ألفًا و680 ريالا سعوديًا أى ما يوازى 345 ألفًا و680 جنيهًا مصريًا تقريبًا.





وأوضح هيثم سعدالدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مستحقات 5 عمال لهم مستحقات لدى أصحاب الأعمال، فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها.

وبتوجيه من الملحق العمالى وليد عبدالرازق رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، تفاوض الملحق العمالى عبدالحليم محمود، وديا مع إحدى شركات التجارة والمقاولات بمكة المكرمة للحصول على مستحقات المواطن المصرى "شريف.ع.ا.ا" البالغة 27 ألف ريال سعودى منها 20 ألفًا مكافأة نهاية الخدمة والباقى بدل إجازات.

ونجح الملحق العمالى عبدالحليم محمود، فى مساعدة المواطن "محمد.إ.م" "كهربائى"، فى الحصول على مكافأة نهاية الخدمة من شركة للمقاولات وبلغت 23 ألف ريال، فضلا عن مساعدة طبيبة الأسنان "نجوى.ع.ا.ا" فى التسوية الودية مع مجمع طبى بالحصول على راتب شهرين بقيمة 13 ألف ريال.

كما استطاع المكتب مساعدة المواطن"مصطفى.م.ع.أ" "كهربائى"، فى الحصول على مكافأة نهاية الخدمة وقيمتها 10 آلاف ريال من شركة قلعة الأعمال، وحصل المكتب على مستحقات المواطن"أسامة.أ.ع.أ" "كهربائى"، على مكافأة نهاية الخدمة وقيمتها 9.680 ريالا من شركة بن لادن بتأشيرة خروج نهائى عن طريق مكتب عمل جدة.