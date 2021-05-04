القوى العاملة: تعيين 4.390 شابا بينهم 25 من ذوى الهمم بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية 4.390 شابا، منهم 25 من ذوى الهمم، بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 11 ألفا و33 راغب عمل منهم 42 من ذوى القدرات، فضلا عن توفير 294 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.





وأوضح وزير القوى العاملة أن المديرية نفذت فى مجال السلامة والصحة المهنية تفتيشا على 529 منشأة، دورى وحملات، وأسفر عن تحرير 472 محضرا للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات، وإعطاء مهلة لـ141 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها.

وأشار ياسر سعيد مدير المديرية فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال مارس الماضى إلى أن المديرية تلقت 185 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 90 شكوى مرحلة من شهر فبراير، وتم بحث 170 شكوى منها، وتبين أن 53 شكوى مستوفاة، وتم تحرير 117 محضرا للمنشآت التى ثبت وجود مخالفات بها، وتبقى 105 شكاوى تحت البحث والدراسة.

أما فى مجال التفتيش العمالى فقد قامت المديرية بالتفتيش على 583 منشأة ، وعمل 43 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 217 محضرا، وبحث 137 شكوى عمالية، وعمل 7 ندوات لتوعية العاملين بالقطاع الخاص.

وتابع مدير المديرية، أنه فى مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بتجديد 63 ترخيص ، واستخراج تراخيص لأول مرة لـ 11 أجنبى، وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التى تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

وفى مجال التدريب المهنى، نظمت المديرية دورات تدريبية فى مجال التدريب التحويلى لـ51 متدربا، بإجمالى 4 دورات بمراكز التدريب المهنى التابعة للمديرية، كما استخرجت 1.420 شهادة قياس مستوى المهارة، و1.484 رخصة مزاولة الحرفة.