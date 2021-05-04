التنمية المحلية: تدريب 1.550 قيادة بالمحليات بعد العيد

جدة - نرمين السيد - أعلن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، عن عقد عدد من الدورات والبرامج التدريبية لقيادات المحليات "سكرتيرى عموم – سكرتيرى عموم مساعدين" بعد إجازة عيد الفطر بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب.





وقال وزير التنمية المحلية، وفقا لبيان صحفى، إن تلك الدورات تأتى فى إطار البروتوكول الموقع بين الوزارة والأكاديمية لتدريب العاملين بالإدارة المحلية بكل المستويات على أحدث النظريات الإدارية وآليات مكافحة الفساد وعدد من المهارات الأخرى وذلك فى إطار خطة تطوير وصقل مهارات الكوادر القيادية بالجهاز الإدارى للدولة.

وأشار اللواء محمود شعراوى، إلى وجود خمس برامج تدريب رئيسية يتم تنفيذها مع الأكاديمية الوطنية للتدريب للعاملين بالمحليات بمقر الأكاديمية بدأت خلال الشهرين الماضيين بتدريب سكرتيرى عموم المحافظات وسكرتيرى العموم المساعدين على بعض الملفات المهمة، مشيراً إلى أن تلك البرامج تناولت موضوعات رئيسية وأساسية للوزارة والمحافظات وأهمها محاربة الفساد بكافة أشكاله وصوره ، ومهارات القيادة وإدارة الأزمات.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه سيتم أيضا تنفيذ 3 برامج تدريب متخصصة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن ثم مديرى التدريب والموارد البشرية ثم مسئولى الإعلام والمتحدثين الرسميين للمحافظات.

وقال شعراوى، إن الخمس برامج التدريبية يتم تمويلها من وزارة التنمية المحلية ويستفيد منها 1.550 متدربا عبر 52 دورة تدريبية، لافتاً إلى أنه فى إطار التعاون بين الجانبين، ستقوم الأكاديمية الوطنية للتدريب بتقديم الاستشارات الفنية للوزارة لتطوير مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة فى مجال التطوير المؤسسى وتطوير البنية التدريبية للمركز وبناء قدرات العاملين وكذا تطوير البنية المعلوماتية والتكنولوجية.

وكشف الوزير عن أنه جار التخطيط لعقد برنامج تدريبى عالى المستوى تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية للصف الثانى بالمحافظات الداعمين لمتخذى القرار والمكاتب الفنية على غرار البرنامج الرئاسى للتنفيذيين بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والأكاديمية الوطنية للتدريب يستفيد منه 200 متدرب وينفذ على مدار 7 أشهر.

وأوضح شعراوى، أن مركز التنمية المحلية بسقارة سيواصل دوراته التدريبية بتدريب رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات القروية فى كافة المجالات الإدارية والقيادية وعلى القوانين المنظمة للعمل بالمحليات والماليات والشئون الهندسية وآليات مكافحة الفساد والحاسب الآلى واللغات خلال أكثر من 20 دورة خلال العام التدريبى 20/21.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن هناك تعاون أيضاً بين الوزارة والأكاديمية الوطنية للتدريب فى مجال تدريب نواب المحافظين وعقد ورش عمل مجمعة لهم بمقر الأكاديمية بحضور قيادات الوزارة وقيادات الصف الأول بالحكومة للتعرف على مستجدات العمل بالمحليات وتكليفات القيادة السياسية وتوجهات الدولة خاصة فى ملفات التخطيط العمرانى وتطوير الإدارة المحلية والاستغلال الأمثل للموارد وإدارة أصول الدولة وآليات تنمية الموارد الذاتية للمحافظات.

وأشار شعراوى إلى استمرار التعاون بين الوزارة والأكاديمية والمحافظات فى تنفيذ برنامج تدريبى مكثف للعاملين المقدمين لخدمات المحليات والمتعاملين مع المواطن بشكل مباشر من خلال برنامج تدريب أون لاين بعنوان المسؤول الحكومى المحترف بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبرنامج ديوانى كفء بالتعاون مع المحافظات، لافتاً إلى أنه من المخطط أن يستفيد من تدريب برنامج المسؤول الحكومى المحترف حوالى 11 ألف متدرب من كافة المحافظات بنهاية يونيو 2021.