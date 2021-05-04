صور.. الصحة: فرق التواصل المجتمعى قدمت التوعية لـ مليون مواطن  

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن فرق التواصل المجتمعى بالوزارة قدمت التوعية الصحية لـ مليون و 50 ألف مواطن بـ 10 محافظات على مستوى الجمهورية، وذلك منذ 20 أبريل الماضى وحتى مساء أمس الإثنين.





وأكدت وفقا لبيان صحفى، استمرار حملات التوعية للمواطنين بجميع المحافظات، فى إطار حرص الوزارة على نشر الوعى الصحى لدى المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا بالتزامن مع الاحتفالات بالأعياد والمناسبات الدينية، بما يساهم فى خفض معدل الإصابات بالفيروس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم نشر فرق التواصل المجتمعى بمحافظات الجمهورية لتكثيف حملات التوعية الصحية للمواطنين، حيث انطلقت من محافظات الصعيد وشملت (سوهاج، قنا، أسيوط، المنيا)، وذلك بالتوازى مع نشر فرق بالقاهرة الكبرى تضم (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، بالإضافة إلى محافظات (البحر الأحمر، كفر الشيخ، المنوفية)، لافتًا إلى أن القوى البشرية لفريق التواصل المجتمعى بالوزارة حوالى 5 آلاف مثقف صحى، و14 ألفًا من الرائدات الريفيات موزعين بجميع محافظات الجمهورية ولهم زى مخصص، مع وجود جهاز تابلت مربوط بقاعدة بيانات مبادرات "100 مليون صحة".

وأضاف مجاهد أن الفرق تجوب مختلف أنحاء المحافظات، حيث تقوم بالمرور على الأسواق العامة، ومحطات القطارات، والمواصلات العامة، ودور العبادة، وصالونات الحلاقة، والمقاهي، والمحال التجارية، وأماكن التجمعات، بالإضافة إلى المرور على القرى بالتنسيق مع العمد والمشايخ، لتقديم التوعية الصحية للمواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا المستجد، أهمها ارتداء الكمامة، وغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون أو فركها بالكحول، بالإضافة إلى أهمية الحفاظ على التباعد الاجتماعى، والتواجد فى أماكن جيدة التهوية، لافتًا إلى أنه يتم تقديم شرح عملى للمواطنين بكيفية ارتداء الكمامة بطريقة صحيحة وكذلك كيفية التخلص منها بشكل آمن بعد استخدامها.

وتابع مجاهد أن الفرق تقوم بـ حث المواطنين على إتباع الأساليب الصحية للوقاية من الإصابة بأى أمراض معدية، وكذلك تعريفهم بالخدمات الصحية التى تقدمها وزارة الصحة والسكان وضرورة المشاركة والاستفادة منها مثل مبادرات الصحة العامة، بالإضافة إلى توعية المواطنين بالتغذية السليمة للوقاية من أمراض سوء التغذية، مضيفًا أن الفريق يقوم بتوزيع المستلزمات الوقائية على المواطنين وتشمل (الكمامات، الكحول).



وأشار إلى أن التوعية تشمل أيضًا تعريف المواطنين بأهمية تلقى لقاح فيروس كورونا، وكيفية التسجيل على الموقع الإلكترونى المخصص للحصول على اللقاح، كما يقوم الفريق بالمرور على مراكز لقاحات فيروس كورونا لتوعية المترددين عليها بأهمية الحفاظ على تلقى الجرعتين (الأولى والثانية) للقاح، لحمايتهم من خطر الإصابة بالفيروس وبما يعود بالنفع على الصحة العامة، وكذلك الإجابة عن استفسارات المواطنين فيما يخص اللقاحات.

ولفت إلى أن الفرق الطبية بمبادرات "100 مليون صحة" تقوم بالتعاون مع فرق التواصل المجتمعى فى تقديم الخدمات الطبية للمواطنين وخاصة بمبادرة "رئيس الجمهورية لعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي"، وصرف العلاج للمرضى بالمجان من خلال العيادات المتنقلة، كما يتم المرور على المرضى بالعزل المنزلى بالتعاون مع الفرق الطبية بـ"مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات فيروس كورونا بالعزل المنزلى"، للاطمئنان على حالتهم الصحية وتوزيع حقائب أدوية بروتوكولات العلاج لهم بالمجان، وكذلك تقديم التوعية لهم بالأساليب الصحية خلال فترة العزل المنزلي، وتوجيه الحالات التى تحتاج إلى رعاية متقدمة للمستشفيات لتلقى الخدمة الطبية اللازمة حرصًا على صحتهم.

وذكر مجاهد أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وجهت الشكر لجميع فرق التواصل المجتمعى بمحافظات الجمهورية، لما يبذلونه من جهد فى تقديم الخدمات التوعوية للمواطنين والتواصل الفعال معهم ميدانيًا، بما يساهم فى رفع الوعى الصحى للمواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا وخفض معدل الإصابات، مؤكدة على ضرورة استمرار حملات التوعية والتثقيف الصحى للمواطنين بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية من خلال فرق التواصل المجتمعى فى إطار خطة الدولة للتصدى لفيروس كورونا والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

وناشد مجاهد المواطنين مجددًا فى حال أى ظهور أعراض مرضية لفيروس كورونا التوجه فورًا إلى أقرب مستشفى تابعة لوزارة الصحة والسكان بالمحافظة، أو الاتصال بالخط الساخن (105) لتلقى الاستفسارات والتوجه إلى أقرب مستشفى، كما أكد أهمية متابعة مرضى العزل المنزلى لحالتهم الصحية من خلال إرسال رسائل نصية بها كلمة "عزل" على الرقم (1440).