نشرة صباحك ومطرحك المرورية: زحام أعلى المرج ودار السلام

جدة - نرمين السيد - وقال صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، تقديم سالى سعيد وفادى إبراهيم، إن هناك هدوءًا نسبيًا بمعظم محاور محافظات الوجهين البحرى والقبلى والطرق المؤدية إليهما، ما عدا محافظة الإسكندرية عند جليم للمتجهين إلى كوبرى ستانلى.

وأشار صابر إلى أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية المؤدية إلى مداخل ومخارج القاهرة، حيث يوجد ازدحام عند أعلى المرج والكُنيّسة والبساتين ودار السلام.

واستعرض نصائح الإدارة العامة للمرور فى ظل ارتفاع درجات الحرارة لتجنب الحوادث منها مراجعة إطارات السيارات لتجنب انفجارها، والخروج فى الصباح الباكر، والحفاظ على معدل برودة السيارة، وسلوك الطرق المسطحة.

وكشف صابر، أن إدارة مرور الجيزة، برئاسة اللواء محمد عامر، مدير الإدارة العامة للمرور بالجيزة، تتابع الحركة بشكل لحظى لمنع أى تكدسات، لذا تعمل الحركة المرورية بشكل جيد، ماعدا ما عدا محور صفط للقادمين إلى شارع ثروت.

وفى محافظة القاهرة نصح بسلوك كوبرى سرايا القبة، وتجنب صقر قريش للقادم من حلوان والمعادى، وحذر صابر من سلوك محور 26 يوليو فى الاتجاه القادم من أكتوبر والشيخ زايد إلى ميدان لبنان، واستبداله بمحور روض الفرج.

أما بالنسبة للكبارى التى تنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة منها كوبرى الجلاء أو الجامعة تعمل بشكل جيد.

ويذاع البرنامج الصباحى "صباحك ومطرحك"، تقديم سالى سعيد، وفادى إبراهيم، لمدة ساعتين من 9 لـ 11 صباحًا من الأحد إلى الخميس، ويشمل فقرات مُتعددة، لتقديم المتعة والترفيه والخدمات.