برعاية منظمة ”الوايبو” العالمية.. اتحاد المبدعين العرب يطلق اليوم العربي للملكية...

في إطار الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية يوم ٢٦ أبريل من كل عام والذي تم تحديده بقرار من أعضاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية في اليوم الذي يصادف تطبيق قرار تأسيس المنظمة عام ١٩٧٠، يحتفل اتحاد المبدعين العرب العضو الاستشاري بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة بالتعاون مع اتحاد الإعلاميين العرب باليوم العربي للملكية الفكرية وإعتماده ليكون ضمن أجندة "الوايبو" في الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية .

هذا وقد أكد أحمد نور رئيس اتحادي الإعلاميين و المبدعين العرب أن هذا اليوم جاء بالتنسيق مع إدارة المنظمات بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة وأن هذا الحدث يحتفل به الاتحاد منذ عام ٢٠٠٥، وأعلن بأنه تم إدراجه على الأجندة العالمية للاحتفال بالملكية الفكرية بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية " الوايبو " ، وذلك على غرار " اليوم المصري للملكية الفكرية " الذي أطلقه الاتحاد في ٢٠٠٦.

ويضيف نور بأنه قد تم تحديد يوم الخامس من شهر مايو من كل عام للاحتفال باليوم العربي للملكية الفكرية ضمن مبادرات مجتمعية لمنظمات غير حكومية معنية بالملكية الفكرية .

و أنه نظرا للظروف المحيطة بالعالم اجمع بشأن تداعيات كوفيد-١٩ سيكون الاحتفال من خلال المنصة الإلكترونية

وأكد نور أهمية أن تقوم كافة الجهات و المنظمات الحكومية والغير حكومية بنشر وعي الملكية الفكرية لأنها أداة هامة من أدوات المستقبل و لها أثر بالغ بشتى مجالاتها على الاقتصاد العالمي.

والجدير بالذكر بأن الاحتفال باليوم العربي للملكية الفكرية هذا العام سيدور حول " دور الملكية الفكرية فى إنجاح المشروعات الصغيرة و المتوسطة وريادة الأعمال" ويحمل شعار " مشروعك في ابتكارك "

وسيحضره لفيف من الخبراء والمتخصصين على مستوى الوطن العربي .