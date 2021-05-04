وزيرة الهجرة تهنئ مصريا بالخارج لحصوله على جائزة التميز العلمي

هنأت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور طارق عبد العزيز، لحصوله على جائزة التميز العلمي لعام ٢٠٢١ من الجمعية الأمريكية لعلم وظائف الأعضاء (American Physiological Society) في مجال أبحاث الكلى، ضمن أفضل 5 باحثين ما بعد الدكتوراه.
وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن هذا النجاح مدعاة للفخر والاعتزاز ، مضيفة أن المصريين بالخارج لديهم القدرة بأن يكونوا خير سفراء لمصر عن طريق علمهم وخبراتهم والخدمات التي يقدمونها للعالم من خلال هذا العلم.
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