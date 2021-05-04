هل يعود علي لطفي لتشكيلة الأهلى أمام الاتحاد بديلاً للشناوي ؟

/629769/هل-يعود-علي-لطفي-لتشكيلة-الأهلى-أمام-الاتحاد-بديلا-للشناوي

تلقي النادي الأهلي خسارة أمس أمام فريق غزل المحلة بنتيجة هدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من مسابقة الدوري،المارد الأحمر خسارته الثانية هذا الموسم في أقل من أسبوعين.

الشناوي عاد من لقاء سموحة وتلقى 6 أهداف في 5 لقاءات، وتسبب في هدف لقاء سموحة كما إنه ظهر بمستوى متواضع خلال اللقاءات الماضية.

ويدرس مويماني المدير الفني للمارد الأحمر ان يعطي الفربصة للحارس البديل في ظل انخفاض المستوي الفني لمحمد الشناوي منذ عودتة.

فيما نجح حارس النادي الأهلي على لطفي في التصدي لركلة جزاء لنادي الزمالك سددها محمود علاء ليحرم الفارس الأبيض من تسجيل هدف التعادل أثناء تقدم الشياطين الحمر بهدفين لهدف.

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تصدي على لطفي لركلة الجزاء أمام الزمالك ليس بشيء جديد، إذ يبدو أنه هواية محببة لحارس الأهلي منذ كان حارس في نادي إنبي وقبل انضمامه إلى القلعة الحمراء.

فقد تصدى على لطفي لـ 5 ركلات جزاء خلال مسيرته، قبل مباراة القمة في الدور الأول ليرتفع العدد إلى 6.

ومن بين الركلات الـ 6 التي تصدى لها على لطفي خلال مسيرته كحارس مرمى، كان 3 منها ضد نادي الزمالك.

ونجح على لطفي أثناء تواجده في إنبي في التصدي لركلة جزاء من أحمد عيد عبدالملك في المباراة التي أقيمت بين الزمالك والنادي البترولي في ديسمبر 2014، في إطار الدوري المصري موسم 2014-2015 وانتهت بخسارة الفارس الأبيض بهدفين نظيفين.

وفي موسم 2017-2018، عاد على لطفي ليتصدى لركلة جزاء لنادي الزمالك نفذها هذه المرة باسم مرسي، وانتهت المباراة آنذاك بالتعادل السلبي.

وتكمن المفارقة الأخرى في عدم خسارة فريق على لطفي أمام الزمالك في أي مباراة تصدى خلالها لركلة جزاء من لاعبي القلعة البيضاء إذ فاز فريقه مرتين وتعادل مرة وحيدة.

ويستعد النادي الاهلي لمباراته المقبلة امام فريق الاتحاد السكندري والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.