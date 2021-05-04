/629771/الزمالك-يتقدم-ببلاغ-للنيابة-العامة-في-واقعة-اختلاس-مستندات-استئناف-إمام-عاشور

تتقدم اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك ببلاغ للنيابة العامة ضد اتحاد الكرة بشأن واقعة اختلاس مستندات لاعب الفريق إمام عاشور. وكانت لجنة الإنضباط قد أوقفت اللاعب ١٢ مباراة قبل أن يتقدم الزمالك باستنئناف للجنة التظلمات لتخفيف عقوبة اللاعب.

وتلقى نادي الزمالك عقب تقديم الاستئناف خطاب من اتحاد الكرة ردا على مكاتبة من النادي يفيد بمنع اللاعب من المشاركة في المباريات إلا بعد البت في الاستئناف وهو ما يؤكد أن الاتحاد تسلم الاستئناف الخاص باللاعب.

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وفي وقت سابق أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، عقوباتها الموقعة علي عدد من لاعبي الزمالك علي خلفية الفيديو المنتشر الذي يحتوي علي ألفاظ خادشة ومسيئة لعدد من رموز الأهلي.

وأصدرت لجنة الإنظباط قراراها بوقف إمام عاشور وأحمد عيد لاعبي الفريق الاول للزمالك 12 مباراة لكل منهما علي خلفية أحداث مباراة الشباب بين القطبين وذلك لظهورهما في فيديو مسئ لرموز النادي الأهلي.

كما أعلنت اللجنة إيقاف 7 لاعبين من فريق الشباب بنادي الزمالك لمدة لمدة 8 مباريات مقبلة لكل لاعب.

قرر الزمالك في وقت سابق إيقاف أحمد عيد ظهير أيمن الفريق، وإلزامه بالتدريب مع فريق الشباب عقب مباراة مولودية الجزائر في إطار منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ظهر إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في إحتفالات لاعبى الشباب لكرة القدم بعد أن حقق الفريق بطولة الجمهورية للشباب حسب تصريحات مسئولي الفارس الأبيض الذين يبررون فوزهم باللقب بناء على فارق الأهداف.

آثار الفديو المنتشر عبر منصات التواصل الإجتماعي غضب جمهور الأهلي حيث أعتبر البعض أن مثل تلك الأشياء لا تعبر عن الروح الرياضية بين قطبي الكرة المصرية، مطالبين نادي الزمالك بتوقيع عقوبات على لاعبي فريق الشباب، إحترام لمبادئ النادي وتاريخ الفريقين في الكرة المصرية.