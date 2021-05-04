محافظ الشرقية: توزيع 3.352 فيزا تكافل وكرامة جديدة

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الانتهاء من توزيع 3.352 كارت فيزا تكافل وكرامة على المستحقين والمستفيدين من البرنامج الذى أطلقته وزارة التضامن بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجا وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة ممن لا يتقاضون معاشا ثابتا.





وأضاف محافظ الشرقية أن عملية التوزيع تمت من خلال 19 إدارة إجتماعية بنطاق المحافظة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال أعمال تسليم الفيزا للمستحقين لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره. وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى لإجراء أعمال التطهير والتعقيم للإدارات الاجتماعية التى شهدت توزيع كروت فيزا تكافل وكرامة على مستحقيها. ومن جانبه، أوضح محمد كمال الدين الحجاجى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، أنه تم الانتهاء من توزيع 2.807 كروت فيزا تكافل، و545 كارت فيزا كرامة وكذلك الأرقام السرية الخاصة بهم وتسليمها للمستحقين من خلال 19 إدارة اجتماعيه بنطاق المحافظة ليصل إجمالى عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة إلى 158.730 مستفيد، مقسمين إلى 81.571 مستفيد تكافل و77.159 مستفيد كرامة.

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