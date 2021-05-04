فيديوجراف - كتاب لوزير الأوقاف .. تعرف على قواعد الفقه الكلية

جدة - نرمين السيد - وأوضح جمعة فى كتابه "قواعد الفقه الكلية"، أنه يمكن تحويل العادة إلى عبادة بالنية الصادقة، مؤكدًا أنه لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام. وحذر وزير الأوقاف، من أذية الغير، مؤكدًا أنه لا فرق بين إلحاق الأذى بمسلم، أو بغير مسلم، مشيرًا إلى أن درء المفسدة أولى من جلب المصلحة.

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