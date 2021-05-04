اعتماد معمل مركز البصمة الجينية للسرطان بـ«طب طنطا» دوليا

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدما من الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، والدكتور هشام فاروق، مساعد الوزير للتحول الرقمى والمدير التنفيذى لوحدة مشروعات تطوير التعليم العالى، بخصوص استلام وتسلم فريق من إدارة تأهيل المعامل للاعتماد الدولى، لمعمل البصمة الجينية للسرطان بكلية الطب جامعة طنطا بعد اعتماده دوليًا (ISO15189/2012) والذى تم تمويله من الوحدة بمبلغ نحو 810 آلاف جنيه.





وأشار التقرير إلى حرص الدولة على تأهيل معامل البحث العلمى بالجامعات المصرية لتكون نموذجًا يحتذى به دوليًا، وذلك من خلال وحدة إدارة تأهيل معامل الجامعات المصرية للاعتماد الدولى بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى، والتى تقوم بدورها فى تقديم الدعم الفنى والمادى للعديد من المعامل بالجامعات المصرية لتأهيلها للحصول على الاعتماد الدولى.

وأكد التقرير أن مشروع تأهيل المعامل للاعتماد الدولى، يهدف إلى نشر ثقافة جودة المعامل فى المجالات التطبيقية وتأهيلها للتقدم للاعتماد الدولى ورفع تصنيف الجامعات المصرية دوليًا.

ولفت التقرير أن عملية التسليم والتسلم للمعمل تمت فى حضور الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، بالإضافة إلى عميدة كلية الصيدلة، ومديرة مركز ضمان الجودة للجامعة، والفريق الادارى والتنفيذى للمشروع.

ومن جانبه، أكد الكتور محمود وفيق المُكلف بإدارة مشروع تأهيل المعامل أن إجمالى عدد المعامل الممولة من وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى والتى اعُتمدت دوليًا بجامعة طنطا بلغ عددها نحو 12 معملًا بإجمالى 9 ملايين و633 و80 جنيها منهم "6 معامل فى القطاع غير الطبى ISO17025/2017، و6 معامل فى القطاع الطبى ISO15189/2012" منهم معمل البصمة الجينية للسرطان الذى تم اعتماده مؤخرًا والذى يعد إضافة كبيرة للبحث العلمى فى المجال الطبى.