البابا تواضروس ينعى كاهن كنيسة الملاك بمطاى

جدة - نرمين السيد - ولد الأب المتنيح يوم 28 فبراير 1961، وسيم كاهنًا فى 28 يونيو 2010.

قدم البابا تواضروس الثانى خالص العزاء الى الأنبا جوارجيوس أسقف مطاى، ولمجمع كهنة الإيبارشية، فى نياحة الأب الفاضل القس يوحنا إبراهيم، ويلتمس عزاءً سمائيًّا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

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